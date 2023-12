7 / 100 Funciona con Rank Math SEO

Literalmente hablando no es un feriando, sino que se trata de días no laborables, especialmente para los trabajadores de la administración pública que hoy no acudirán a sus labores habituales.

De acuerdo con las normas, este martes 26 de diciembre y el martes 2 de enero de 2024 han sido declarados como días no laborables para el sector público. Eso significa que los trabajadores públicos, hoy continuarán su descanso, pero luego tendrán que devolver las hoas dejadas de laborar.

De acuerdo con el Decreto Supremo 151-2022-PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las horas dejadas de laboral por estos días no laborables deben compensarse en los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que se establezca en cada institución pública.

Respecto al sector privado, cuyo acogimiento es voluntario, corresponde a un acuerdo fijado entre el empleador y sus trabajadores.