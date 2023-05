El 27 de diciembre del año 2021, en la ciudad de Talara se realizó una ceremonia mediante la cual se devolvía el Lote Petrolero N° 1 a Petroperú, que de esa manera volvía a ser operador de extracción del oro negro para alimentar a la nueva refinería que ya comenzaba a operar parcialmente en esa fecha. Este lote que está en operación en la localidad de la Brea y Pariñas desde hace más de 100 años, tiene más de 190 pozos petroleros y una producción de 540 barriles de petróleo por día y 3.5 millones de pies cúbicos de gas natural. Es ciertamente una pequeña cantidad de petróleo y de gas, pero es el inicio del retorno de Petroperú al negocio de extracción. Todos esperábamos entonces, y en realidad aún esperamos, que todos los yacimientos petroleros, con pozos en producción y pagados por nosotros los peruanos, retornen al poder de Petroperú a medida que vayan concluyendo los contratos de concesión. De esa manera la nueva refinería de Talara, podría llegar con facilidad a refinar los 95 mil barriles diarios para los cuales está diseñada y podría volver a rendir el servicio de poner a disposición de todos los peruanos, un combustible suficiente, de calidad y a precios justos, que es lo que necesitamos.

Por desgracia, esta propuesta por la que nuestra población ha sacrificado tanto tiempo y dinero está en peligro. Las grandes empresas petroleras del mundo, por la grave crisis que se ha producido a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha traído como consecuencia que se hayan saboteado los dos gigantescos gasoductos rusos en Europa, han comenzado una demanda inusitada de petróleo en el mundo, para atender la demanda invernal de Europa por combustible para la calefacción, lo que ha subido su precio. Estas empresas quieren el poco petróleo que producimos ¡para vendérnoslo a nosotros mismos! Y por supuesto a siderales precios internacionales, como si lo trajeran del medio oriente.

Los de siempre quieren que Petroperú no reciba los lotes I, VI, X y Z-2B, que tienen unos 84 millones de barriles de reservas, ubicados en el norte de nuestro país, cuyos contratos de concesión concluyen próximamente, lo que permitiría a nuestra empresa procesar entre 50 y 60 mil barriles diarios en la refinería de Talara, y combinados con los recursos de los lotes de la selva norte, alcanzar un nivel de producción que rentabilizaría para que pueda alcanzar a cubrir por sí misma sus obligaciones financieras y así mismo, pueda vender a precios justos el combustible que todos necesitamos. Los amantes de la economía del mercado, que como todos saben siempre privilegiaría a quienes más tienen, quieren que esos recursos, es decir los lotes petroleros que se recibirán, se entreguen a empresas privadas para que lucren al máximo en contra de los intereses de nuestro pueblo.

Como muestra vean el cuadro que publicó la empresa Bloomberg el 22 de junio del año pasado, en el cual Perú aparece en el primer lugar en cuanto a precios en dólares por galón de gasolina en América Latina:

Es evidente que no queremos esto para nuestro país, pero las empresas extranjeras y los lobbies que ellos contratan buscan la privatización de los recursos petroleros para que nuestra propia producción nos sea vendida a precios siderales. No debemos permitir que esto suceda. Hay que evitar este descalabro, que haría subir el precio del transporte enormemente, así como los fletes de las mercancías, de los alimentos etc.

Si Petroperú prosigue su integración vertical, que quiere decir que no solo se limita a la refinación y comercialización primaria, sino que intervenga en los procesos de explotación directa de los yacimientos y se permita su intervención en la comercialización de los productos a los consumidores finales, podremos tener no solo gasolina más abundante y de mejor calidad a disposición de los consumidores nacionales, sino también y tal vez el mejor efecto desde la perspectiva del servicio a los consumidores nacionales, convertirse en un verdadero regulador de los precios de los derivados del petróleo, para evitar los precios exorbitantes a los que nos han tenido acostumbrados los productores extranjeros con nuestro petróleo en nuestro propio país.

NO A LOS LOBBIS PETROLEROS

Como en su oportunidad advertía el ex congresista Dammert Ego Aguirre, que la British Petroleum y sus empresas consorciadas, estaban muy interesados en que se les asigne los lotes de la Amazonía Norte, que tienen posibilidades de producir unos 80 – 100 mil barriles diarios como mínimo. Ahora que se dio cumplimiento a la Ley 30357 que establecía la entrega del lote 192, ubicado en el departamento de Loreto, a Petroperú, lote petrolero que cuenta con reservas probadas y valorizadas en más de 12,000 millones de dólares, los lobistas de siempre quieren que Petroperú se asocie con la empresa ALTAMESA de origen canadiense, especializada en el rubro de energía eléctrica, pero sin ninguna experiencia en la producción de petróleo, en condiciones desventajosas e inaceptables. De igual manera, los lobistas quieren que los lotes del litoral del noroeste, es decir de la costa de Tumbes, Piura y Lambayeque, que pueden producir entre 50 y 60 mil barriles de crudo por día, que tienen contratos por vencer les renueven por 10 años más a las mismos privados que lucraron con nuestro petróleo por más de 25 años. Pretenden también que el oleoducto norperuano y la propia refinería de Talara, sean privatizadas, de tal manera que puedan tener un verdadero monopolio en el Perú, de la producción y comercialización del petróleo y sus derivados.

Es evidente que existe una campaña de prensa diseñada para desprestigiar a la empresa nacional, calificándola como ineficiente. Si los lotes petroleros cuyos contratos de concesión están venciendo no se asignan a Petroperú y en cambio se destinen a empresas foráneas, como es el caso del Lote X en manos de una empresa de origen chino; éstas venderán nuestro petróleo a los más altos precios internacionales, creando así las condiciones para que nuestro combustible llegue a los consumidores nacionales a precios muy altos, los más altos de Latinoamérica. Esto sería un robo sistemático a los bolsillos de todos los peruanos.

Los lotes petroleros disponibles en el Perú, deben estar en manos de nuestra empresa nacional y ponerse al servicio de todos los peruanos de manera inmediata. Gastaríamos mucho menos que ahora y tendríamos la seguridad energética que hoy en día es indispensable. ¿En un escenario de alta conflictividad foránea como solucionaríamos nuestra seguridad energética? La pregunta va para todos, en especial a nuestras fuerzas armadas.

¡Todo el petróleo para el Perú!

Por otra parte, los atentados contra el oleoducto son también actos que se realizan para tratar de privatizar este servicio. La prensa nacional dice que son las comunidades de los pueblos amazónicos quienes rompen el tubo de manera sistemática, para así pedir compensaciones al gobierno por los daños causados por los consecuentes derrames del crudo, sin embargo, lo más probable es que sean atentados financiados por los grandes intereses de quienes quieren que se privatice la administración de ese oleoducto, pues al no poderse transportar el crudo hasta la costa, la refinería de Talara no pueda procesar el petróleo amazónico, como hoy sucede con el petróleo que produce el lote 95 ( 20,000 barriles diarios ), ubicado en Loreto, en manos de la empresa privada denominada PetroTal, en donde mediante barcazas petroleras llevan el crudo por el rio amazonas hacia Brasil, en donde son descargados en grandes barcos tanqueros con destino a mercados internacionales y no el mercado nacional.

El Estado tiene la imperiosa obligación de investigar y detener a quienes están realizando esta tropelía contra todo el pueblo. Debe instaurarse una vigilancia policial rigurosa del oleoducto y acabar con las mafias que ocasionan estos daños. El oleoducto norperuano debe volver a trabajar al 100 %, con seguridad y eficiencia para beneficio de todos.

Podemos y debemos volver a los niveles de producción que obteníamos en los años 1978 y 1979, cuando alcanzábamos las cifras de 151 mil y 192 mil barriles de petróleo por día, pues como dicen los expertos en la materia, los yacimientos del noroeste y de la Amazonía pueden dar mucho más pues contienen reservas importantes, que pueden ser explotadas, y así cubrir parte de nuestro requerimiento de consumo nacional de combustible que esta por el orden de 250,000 barriles diarios.

El pueblo peruano debe rechazar la privatización de nuestra infraestructura petrolera.

Pucallpa 11 de mayo 2023