El vicegobernador regional, Mariano Rebaza Alfaro, afi rmó que Ucayali crece de manera acelerada y necesita contar con normativas en todos los sectores, con el fi n de que se establezcan pautas y se indiquen lo que verdaderamente debe hacerse para que se garantice el desarrollo de la región. “Como instituciones del Estado debemos tener las cosas claras no solo para el desarrollo de nuestra región, sino también para regular aspectos importantes como es el tema de transportes”. Reiteró que en el viaje realizado a Purús y Atalaya observó de cerca la postergación que sufren las provincias donde las políticas públicas del gobierno nacional por más normatividad de exista no están llegando. Luego de dos años de ser parte de la gestión regional actual, Rebaza Alfaro, indicó que junto con el gobernador Manuel Gambini Rupay recién notaron que la políticas públicas del sector transportes no llegan a esas lejanas provincias, tal como lo notaron también la presidente del Congreso de la República y los siete congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la reunión convocada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y donde participaron los consejeros regional Edith Quispe Sánchez, Raúl Soto Rivera, Javier Bonilla Pomachari y William Quinto Arce, el vicegobernador dijo que es adecuada para tratar aspectos importantes de todo lo que signifi ca el ordenamiento del transporte en Ucayali.