El abogado Iván Pacho Cotrado, defensa técnica de 6 adultos mayores a quienes el alcalde de Manantay les suministró suero vitamínico, y dos de ellos fallecieron, informó que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundada la comparecencia restringida en contra de Said Torres Guerra. “El nuevo magistrado a cargo del caso está poniendo reglas de conducta y en resolución se establece la comparecencia restringida…, el señor alcalde no quiso asistir en varias oportunidades a las diligencias respectivas tanto por el Ministerio Público y el Poder Judicial”, aseguró además que el investigado debe cumplir las restricciones. Pacho Cotrado, añadió que a partir de ayer en adelante, Torres Guerra no puede salir de la ciudad y en caso de que decida hacerlo debe solicitar el respectivo permiso al magistrado a cargo del caso en su contra. “Tiene que firmar mensualmente y debe dar a conocer sobre las actividades a realizar, además de ciertas restricciones que el juzgado considera que es pertinente para que este hecho no quede impune, y se dé la orden por parte de la administración de justicia”, expresó el abogado. También adelantó que solicitarán un monto de reparación civil por daños y perjuicios, sin embargo por caución provisional del Ministerio Pública, pagará 8 mil soles en cinco días hábiles.