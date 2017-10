Aldea Infantil San Juan cumplió ayer 30 años de fundación, tiempos en los que decenas de cientos de niños y niñas han sido rescatados de las calles, de situaciones de abandono y riesgo y lograron tener al menos un poco de la niñez y juventud temprana que la vida les arrebató sin piedad.

Esta celebración tuvo una particular visita, aproximadamente 20 ex aldeanos de generaciones anteriores llegaron para acompañar a sus nuevos hermanos y hermanas. Sus rostros eran muy especiales.

Había la luz en la mirada del recuerdo, había la sonrisa en los labios del rostro conocido, verse después de más de 20 años en algunos casos fue quizá una de las experiencias más intensas de la tarde de ayer que inició con un almuerzo especial y continuó con los discursos y las demás actividades.

Para estas actividades estuvieron presentes el coronel Ángel Valdez de la Fuerza Aérea del Perú, institución que apadrina la casa 8 de la aldea, Judith Ramos de INDECI, Victoria Pomalaya del Ministerio Público, Lucía Herrera del convenio MIMP-GOREU, el administrador de la Aldea Fredy Jack Álvarez y el contralmirante de la Cuarta Zona Naval Eugenio Rey Sánchez; así como la directora Ruth López Escudero.

La Aldea es hogar de 108 menores de los cuales 16 tienen habilidades diferentes; pero, como en toda familia, juntos se sostienen y ayudan a superar problemas y adversidades.

Esta familia que en muchos casos pueden sentir por primera vez en sus vidas los niños y niñas de la Aldea deja fuertes marcas en sus vidas. Así nos contó Wilfredo, un aldeano que ingresó el 3 de octubre de 1987 y que salió cuando cumplió la mayoría de edad a finales de 1992. Wilfredo cuenta “Saco mis cálculos y yo entré entre los 12 y 13 años.

Mi vida no hubiera sido la misma sin la Aldea, me dio educación, todo lo que tengo ahorita, no tengo otra cosa que decir, me hizo el hombre que soy”. Cuántas historias de agradecimiento guarda la aldea entres sus tablillas y callecitas.

La tarde se quebró con las sentidas palabras de la directora Ruth López “Quiero agradecer a los administrativos de la casa hogar, a las madres sustitutas, sin ellas no podríamos caminar día a día y a los niños que son nuestra razón de ser, son ellos los que nos dan las fuerzas para continuar. Me gustaría darles mucho más; pero, tenemos limitaciones”.

La directora finalizó su mensaje diciendo “Lo que tienen en la cabeza nadie se los va a quitar. Cuando el pobre estudia el rico tiembla porque no se van a dejar engañar y nuestra misión es hacer de ustedes ciudadanos de bien, ciudadanos de provecho y ciudadanos que se esfuercen por ganar un sitial en nuestra sociedad”.

La Aldea avanza por el enorme corazón de los niños y jóvenes que ahí viven, la Aldea avanza por la destacada labor de sus gestores, la Aldea no muere por el sacrificio diario de todos los trabajadores sin distinciones jerárquicas. La Aldea necesita más de la empresa privada y de mecenas que ayuden a darles una infancia digna a los niños que llaman a la Aldea hogar.