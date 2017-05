Aldo Saucedo dejó decanato de periodistas por razones de salud

Compartir

Por razones de salud, Casinaldo Saucedo Gonzáles renunció al decanato del Colegio de Periodistas del Perú Filial Ucayali, decisión que tomó el 13 de abril pero aún no ha sido formalizada en el gremio local. Se supo que desde hace tiempo adolece de un mal cuyo diagnóstico aún no está defi nido y que por estos días lo tiene postrado en su domicilio del jirón Alfredo Vargas Guerra. Otras fuentes mencionaron que, aparentemente por su estado delicado, la dirigencia nacional le recomendó alejarse del cargo, cosa que hizo sin que todavía dé cuenta formal a su institución, porque su directiva ni los miembros de la orden han sido debidamente comunicados de esa decisión personal, que hubiera obli gado a que asuma esas funciones el primer vicedecano, Ulises Saldaña Bardales. Sin embargo, el segundo vicedecano, Miguel Saavedra Neyra, confi rmó anoche que, por coordinaciones entre Saucedo y el decano nacional, Max Obregón, determinaron encargarle el decanato en Ucayali, función que recién viene procurando asumir desde esta semana, intentando comunicarse con la directiva vigente para dar cuenta de estas determinaciones institucionales. El decano nacional, Max Obregón, como el renunciante decano en Ucayali habrían optado por descartar entregar el cargo a Ulises Saldaña debido a que, aunque legalmente colegiado y sometido a los estatutos y a la legislación vigente, consideraron que no era apto por no ser un periodista académico, que serían las pretensiones nacionales en las directivas de la orden, soslayando a los periodistas prácticos colegiados. Saavedra Neyra, en cambio, es formado en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tiene maestría en docencia universitaria y actualmente realiza estudios de doctorado en gestión pública. Desde 1999 trabaja en Essalud-Pucallpa como jefe de la Ofi cina de Prensa, Protocolo y Marketing Institucional y también trabaja como maestro para el Ministerio de Educación. Uno de los directivos en aparente ejercicio, quien pidió mantener su nombre en reserva hasta que se esclarezca la situación de ese gremio, dijo que desconocen cuál es la situación real de la institución, pero que Saucedo Gonzales había ofrecido hacer un pronunciamiento de su condición de salud y de la situación institucional, no habiendo mencionado en ningún momento si había encargado a alguien las funciones del decanato de los periodistas. Este medio procuró contactarse con el decano renunciante, pero sus teléfonos están inactivos. Se informó que hace meses acompañó a su esposa a un intenso tratamiento en una clínica de Lima, donde le dieron su alta y le recomendaron cuidados especiales para su recuperación, lo que lo obligó a retirarse de la dirigencia de dicho gremio profesional. La actual directiva tiene vigencia hasta diciembre, tiempo en el que se convocarían a elecciones para la renovación formal de los cuadros de esa orden, anunció Saavedra. Dijo que hasta entonces espera concretar convenios con instituciones y universidades que estuvo gestionando el decano renunciante, que incluyen seguro social para los agremiados, la reconstrucción del local institucional y capacitación y becas con centros superiores de estudios. Anunció la realización de actividades para recaudar fondos que permitan apoyar en la recuperación de Aldo Saucedo, como comúnmente identifi can al decano saliente. JM