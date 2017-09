Lorear en lenguaje que se ha dado en llamar “selvañol”, mezcla del castellano y los modismos y regionalismos amazónicos que en gran medida provienen del quechua y expresiones indígenas, que tanto usaban nuestras abuelas y abuelos para contar historias de brujas, tunchis y chismes del barrio, será una cualidad que puede hacer ganar premios ashisotes y al cash cash a las personas que sepan hacerlo, con ese tonito cachoso que tanto nos identifica a los charapas. Ojojoy…. el concurso Cuenta Cuentos en Selvañol, debe convertirse en la actividad estrella y de mayor humor, o miedo –si el cuento es de muertos o fantasmas-, que este año presentará la Feria del Libro en su quinta edición, que se inicia esta mañana en el Real Plaza, organizada por la Casa del Poeta Peruano Filial Ucayali, entre cuyos auspiciadores se encuentra el diario ÍMPETU.

Pueden participar o asistir a divertirse sheplecos, shihuangos, papahuacras, moshacos, callampudos, sisurros, tablashos, pashtucos. Shereteros, pacuchos, palanganas o quien chispa sea porque la pachotada está asegurada, con ganas de tahuampear al final probando su timbuche calentito o su mazamorrita pleg pleg.

Si van con su sherete, podrán pedir hasta historias de templaderas, que para emocionar al público no tendría que ser contadas en modo secote, sino más bien tipitipi, para hacer reír o llorar al público para llevarse merecidamente su cushqui contante y sonante.

El presidente de la Casa del Poeta, Jorge Salazar Saldaña, resaltó que estos cuenta cuentos se trata de un concurso abierto a todo el pueblo, programado como un rescate de la cultura popular muy propia de la Amazonia que lastimosamente se está olvidando y hay quienes hasta tienen vergüenza de expresarse en estos tonos.

Según el Facebook de la Casa del Poeta, el concurso está programado para mañana miércoles desde las 5 de la tarde en la Sala Ruth Angulo, del Real Plaza. Este certamen literario costumbrista podría revelar incluso la carencia de esta clase de personajes ricos en la expresión oral y gesticular, al punto que las bases establecen que si no hay más de seis participantes ya no se otorgarían tres premios, sino solo dos, y ni siquiera el billete del tercero se repartiría entre los dos primeros, como sería recomendable o se destine todo el dinero de los premios solo a uno, en caso resultare que el espectáculo termine siendo un alegre monólogo.

Salazar aclaró que no se trata que el concursante tenga un cuento de autoría propia, sino cualquier cuento, incluso de procedencia nacional o universal, pero de preferencia de autor amazónico, o anónimos, siempre y cuando, insistió, sea narrado en “selvañol” y la gracia del selvático. “Que te cuente, por ejemplo, que en una tahuampa apareció una boa bushisapa que asustó al cumpleañero y éste cutipó a todos sus invitados, incluyendo a la pishcota y a la shicshirabo que terminaron blanqueando su ojo en pleno pis pis, ¡atashay!”. “Queremos rescatar la expresión oral amazónica, que la gente no tenga vergüenza en replicar sus giros verbales que nos identifican, pero que los autores tampoco abusen de su uso en sus obras, sino le den un manejo equilibrado que permitan una promoción alturada de la literatura amazónica”, explicó Salazar Saldaña.

“A mí cuando me dicen charapa o maldita boa, yo me siento identificado, para mí es una cosa de identidad, no es nada peyorativo ni de insulto; es una referencia a una esencia de la fauna amazónica que tiene un significado mágico en la cosmovisión del hombre de este lugar; son, al final, términos de identidad y más bien alguien con poco nivel cultural podría sentirse ofendido”, comentó el dirigente cultural.

“Por ejemplo –dijo- un moshaco es alguien que tiene su jale, como el chapara o una maldita boa es alguien con determinado encanto, y si te lo mencionan en un lugar que no es tu región, sientes como si tuvieras cierta magia sobre los demás”, acotó, como hablando por la experiencia.

Agregó que también habrá concursos de declamación tanto para escolares en distintos niveles, así como para espontáneos que lleguen a la feria y estén dispuestos a probar suerte con sus dones artísticos. “Hay gente que en Pucallpa declama, como profesores jubilados, periodistas, vecinos, para quienes también habrá premios”, anunció.

INVITADOS En la V Feria “Los libros abren trochas”, que se inicia hoy, habrá exposición-venta de libros, conferencias magistrales, encuentro con escritores, talleres literarios, recitales poéticos, presentación de libros, concursos, talleres de dibujo, pintura, teatro y música. Las actividades continuarán hasta el 1 de octubre, con la presencia de escritores nacionales invitados, 10 editoriales y una veintena de editores locales.

Entre las editoriales amazónicas se cuentan Trazos, de Tarapoto, de Miuler Vásquez que en los últimos meses publicó más de 10 títulos; también viene Editorial Pasacalle, de Ricardo Virhuez, entre cuyas presentaciones hará la de “Mitos y leyendas shipibas”, recuperando la obra del ucayalino Francisco Odicio Román, que había dejado de circular, sobre el que disertará respecto a las variaciones que ha tenido el título de ese trabajo literario.

HOMENAJES Y VENTAS Durante la feria, hoy rendirán homenaje a José Carlos Fuchs Tuesta, un escritor que radica en Masisea, quien produjo una serie de obras, tanto novelas como la titulada “Acechanzas”, los relatos ”Las corvinas”, los cuentos “María”.

El presidente de la Casa del Poeta recordó que el año pasado consiguieron vender un promedio de 4000 libros. Pero el 2015 fue más, con al menos siete mil títulos, siendo el encuentro de mayor venta hasta el momento.