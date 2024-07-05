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Portada
Según el IPE Ucayali es segunda región menos competitiva, pero escaló posiciones en el indicador instituciones
4 Julio, 2024
8 funcionarios de Gerencia Territorial de Purús serán investigados y denunciados
3 Julio, 2024
Intervinieron Dirección Regional de Transportes por caso de obra inconclusa a Charasmaná
2 Julio, 2024
Pucallpa podría recuperar su condición de “Capital industrial de la madera”
1 Julio, 2024
Juzgado actuó “como un rayo” para condenar a Edwin Vásquez pero en otros va a paso de motelo
28 Junio, 2024
Local
SUNASS Reconoce a junta de servicios saneamiento de Campoverde
4 Julio, 2024
VIDEO| Sujeto de mal vivir amenazó a vecino, sereno y policía con machete en La Hoyada
4 Julio, 2024
VIDEO| Ronda campesina de Neshuya castiga a sujeto que ingresó a vivienda para robar
4 Julio, 2024
Intervinieron Gerencia de Infraestructura tras contratación de personal que no cumpliría con perfil administrativo
4 Julio, 2024
Compañeros de trabajo, amigos y familiares despidieron a Roger Pérez Cárdenas
4 Julio, 2024
Regional
Amazonas| Líder awajún aparece muerto en el río Cenepa
4 Julio, 2024
Llevaron 13 175 kilos de alimentos, entre ellos filete de para 800 estudiantes de Yurua
1 Julio, 2024
Iquitos| Homosexuales fueron víctimas de peper@s tras la marcha del Orgullo
29 Junio, 2024
Loreto| Dictan cadena perpetua para exfuncionario por v1*lar a una menor
28 Junio, 2024
Menores de edad explotados en minería Ilegal en Aguaytia
28 Junio, 2024
Nacional
“Perú Moderno” niega rumores sobre alianza política y prepara selección rigurosa de sus candidatos
3 Julio, 2024
Anillo Vial Periférico, la nueva ruta que transformará Lima y Callao
2 Julio, 2024
Policias acusados de v*ol*r a menores de la comunidad awajún
29 Junio, 2024
Entel Perú enfrenta pérdida masiva de clientes tras apoyar campaña ‘Orgullo LGBT’
29 Junio, 2024
Vecinos denuncian envenenamiento de gatos en Chiclayo
29 Junio, 2024
Mundo
Viento de arena tóxica llegará México ¿De qué trata este fenómeno?
27 Junio, 2024
Bolivia| Militares movilizados en La Paz desatan crisis
26 Junio, 2024
Niño peruano en EE. UU. sorprende a reportero al decir que Gareca es un traidor: “Está con Chile”
22 Junio, 2024
Joven de 20 años es arrastrada por las olas del mar y desaparece frente a los ojos de su pareja en Rusia
22 Junio, 2024
Al menos 9 muertos y más de 50 heridos tras choque de trenes en India
21 Junio, 2024
Policiales
Huánuco| Mujeres capturadas con 16 kilos de cocaína en operativo policial
4 Julio, 2024
Suboficial de la Policía Nacional resulta seriamente herido en accidente de tránsito