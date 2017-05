PARA TOTALIZAR RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN

A nivel regional falta titular a un sin número de comunidades indígenas de las otras provincias, sin contar las que tienen necesidad de reconocimiento y ampliaciones territoriales, alertó el dirigente Washington Bolívar Díaz, al ser consultado sobre la presentación del diagnóstico para la titulación de comunidades indígenas en la provincia de Atalaya. Similar trabajo se tiene que hacer en todos los pueblos indígenas de la región, falta la titulación en las provincias de Purús, Padre Abad y Coronel Portillo; y las ampliaciones de territorios, porque las comunidades actualmente ven escasos sus territorios para realizar actividades agrícolas, indicó. Resalta la colaboración internacional para el ordenamiento de las comunidades indígenas ya que se ha visto una labor positiva. “Las poblaciones indígenas no rechazan las in tervenciones internacionales porque se les pueda ocurrir; el rechazo que provocan en algunos casos es consecuencia que no realizan su trabajos de manera coherente y coordinada con los pueblos indígenas, con respecto a la administración de recursos, como sucede en la provincia de Puerto Esperanza”, subraya. Bolívar Díaz, afi rma que si hoy en día los pueblos indígenas no aseguran la titulación de sus territorios, en el futuro será muy tarde, porque las empresas transnacionales, madereras, petroleras, auríferas menoscaban el ecosistema de los pueblos indígenas, el subsuelo se daña y la deforestación es continua, contribuyendo al cambio climático que se reporta en el mundo. Destaca el reporte del Instituto del Bien Común –IBC “resulta interesante, porque ni el Estado se ha tomado el trabajo ni la responsabilidad de hacer este diagnóstico de campo ensitu; en la década de los 80, se formularon los tra-bajos de titulación de co-munidades indígenas solo en gabinete. Esta data no consignaba donde estaban los puntos, es decir el hito 1, hito 2, hito 3; pero ahora con los puntos establecidos en base a la georeferencia-ción en campo, las cosas cambian, porque se sabe qué comunidad está colin-dando con tal o cual comu-nidad”.Subraya que el trabajo realizado en Atalaya más de 50 comunidades indíge-nas no se ha realizado con fondos del Estado Perua-no; sino con recursos de la cooperación internacional como GIZ, Cooperación Alemana, “siempre ha sido poco lo que ha dado el Esta-do para trabajar en el terri-torio de las comunidades indígenas en la amazonia peruana”.El trabajo realizado es un avance signifi cati-vo, porque ahora se sabe cuántos son, quienes son, y adonde van en el tema de tierras y no territorialidad; hecho que tendrán resul-tados favorables para estas poblaciones.A manera de refl exión, el líder indígena afi rma que se dice cero deforestación, pero como se puede ser ello realidad, si se sigue dando concesiones forestales, y se otorga la aprobación en uno o dos meses, mientras que para ampliar o titular una comunidad se tarda 25 a 27 años, “es un tema preo-cupante”, sostuvo.Bolívar opina que los diagnósticos para llevar adelante la titulación de co-munidades indígenas de-ben seguir fortaleciéndose en otras regiones amazóni-cas donde juegan un papel preponderante las Direc-ciones Regionales Agrarias porque van asumiendo su responsabilidad para poder hacer el acompaña-miento según sus posibi-lidades proporcionando información a los coope-rantes internacionales y las instituciones públicas del Estado Peruano que vie-nen llevando adelante este proceso