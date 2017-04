Campaña contra consumo y tráfico de drogas beneficiará a 10 mil

Compartir

Diez mil beneficiarios en cuatro distritos de la región Ucayali, tiene previsto registrar la campaña de sensibilización para desalentar el accionar relacionado con la cadena productiva de la oferta de la droga. Esta intervención ha sido emprendida por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas DEVIDA, en alianza con el Gobierno Regional de Ucayali GOREU. Callería, Yarinacocha, Campo Verde y Manantay son las jurisdicciones a intervenir hasta diciembre del presente año, con actividades informativas contra el tráfi co ilícito de drogas – TID en un total de 19 instituciones educativas donde se crearán mesas de concertación para articular el trabajo en el lema “Tu Libertad Vale Más”. Un aspecto a trabajar en el marco del convenio entre DEVIDA y el GOREU será fortalecer la formación de líderes. Diez alumnos de cada institución educativa fortalecerán grupos de trabajo haciendo réplica de la información socializada, sobre las penas con que castiga el ordenamiento jurídico peruano vigente, al delito de tráfi co ilícito de drogas (TID), además de las con secuencias derivadas de ello. Esta campaña emprendida se extenderá a los asentamientos humanos de los distritos comprendidos en el proyecto con charlas de sensibilización protagonizadas por los alumnos de las II.EE donde se formarán los líderes escolares. De otro lado, las ferias itinerantes en plazas, campos deportivos y mercados serán los instrumentos para sensibilizar a la población mediante socio dramas y juegos lúdicos, y mediante la entrega de materiales educativos y artículos promocionales y un campeonato de futbol en el marco del Día Internacional contra el Abuso y el Trafi co Ilícito de Drogas a disputarse en el estadio de Pucallpa, en junio próximo, también habrá concurso de canto y baile de rap. Todos estos serán los espacios para procurar el deporte en la población, y el cuidado de la salud sin drogas. Al fi nal de la actividad tienen previsto incentivar a los jóvenes participantes condecorándolos como líderes capacitados en la lucha contra el consumo y tráfi co ilícito de drogas en su comunidad.