días de cumplir tres meses en huelga y de paralización del camal municipal de Pucallpa, los comerciantes de la Asociación de Vendedores Mayoristas y Minoristas de Carnes Rojas de Ucayali (AVEMMICRU) salieron a protestar y pedir solución a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP). El 25 de junio, los miembros de la AVEMMICRU paralizaron el servicio de faenamiento de ganados vacuno y porcino en las instalaciones del camal que dieron en administración al Consorcio Industrial de Carnes Ucayali (COINCAR). Desde entonces, la población de Pucallpa viene consumiendo carnes sin garantía, aunque precisaron que solo parte de la carne es certifi cada, pero a la fecha no existe un pronunciamiento por parte de la municipalidad, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), ni del Ministerio Público, en cuanto a la preocupación del riesgo a la salud pública. Los comerciantes exigen que la administración del camal sea revertido porque no les es conveniente el precio de las tarifas y por las mejoras que requiere el camal. En reiteradas ocasiones el representante legal de COINCAR, Héctor Valer Pinto, pidió diálogo y ofreció la rebaja en las tarifas de faenamiento. Sin embargo los comerciantes se negaron y mantienen fi rme su postura. En este contexto Ímpetu, entrevistó a Eli Vargas Mori, uno de los dirigentes de los carniceros, para que de a conocer la razón de la persistente medida.

¿Sé está exponiendo a la población al consumo de carnes sin garantía, por un lio de nunca acabar? Definitivamente la población está expuesta [a consumir carnes sin garantía], porque no tenemos un camal que preste el servicio garantizado. Cuando COINCAR abrió el camal salió decir que subsanó las 72 observaciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), pero todo es falso. El 5 de este mes la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, envió a la Autoridad Nacional del Agua a realizar una inspección al camal, donde se constató que están contaminando los caños naturales, porque no hay el pozo de oxidación y pese que no se realizan matanzas por el momento. Somos conscientes que muchos comerciantes están haciendo una matanza clandestina, porque la necesidad es grande. Por eso exigimos a la municipalidad de soluciones: tome arriendo o subaste el camal a otras empresas responsables, porque la situación es preocupante.

COINCAR anunció rebajas en las tarifas,pero ustedes respondieron negativamente Quiero poner en claro a la población y al representante de Coincar que no estamos luchando por el precio, sino porque se mejore las condiciones del camal. Porque queremos matar en un camal salubre, para no estar corriendo riesgo ni tampoco la población.

¿Si Coincar cumple con los arreglos ustedes faenarían en el camal? No tenemos ningún problema, si se da un servicio efi ciente. En su momento quisimos trabajar pero la Eli Vargas Mori, pide se autorice el acopio de carnes en el km. 6 y Eli Vargas Mori, pide se autorice el acopio de carnes en el km. 6 y que productos sean revisados por un médico veterinario. que productos sean revisados por un médico veterinario. RECONOCEN QUE VENTA DE CARNE SIN GARANTÍA EXPONE A POBLACIÓN Carniceros exigen nulidad del contrato de administración temporal del camal municipal mentablemente no se pudo, porque el señor Valer Pinto en vez de dar mejoras en el servicio de faenamiento, empeoró mucho más que cuando lo administraba la municipalidad. Que arregle ese camal como debe ser, que lo acondicione como un verdadero matadero, entonces nosotros vamos a ir, a nosotros no nos interesa el precio. Si bien el aduce por el precio, pero eso solo perjudicaría a la población ya que nosotros también elevaríamos los precios al consumidor.

¿Lucha o capricho? No hay ningún capricho, pedimos que se adecue el camal como debe ser. Si en una semana hacen una inversión de 500 mil dólares y los arreglos bienvenido sean. Cuando se dijo que se privatizaría el camal nos pusimos contentos porque suponíamos que una empresa privaba iba a invertir y dar una buena atención, pero no fue así. Están en paro, pero están vendiendo Hemos estado ahí un mes y medio plantados sin trabajar para que nos solucionen este problema pero lamentablemente las autoridades no se han pronunciado. Entonces por nuestra necesidad tenemos que ver la forma de trabajar hasta que las autoridades nos den soluciones.

El representante anunció que reabrirá la atención del camal, ¿que medidas tomarán? EL gerente de Coincar tiene conocimiento que está judicializado, nadie le dice que no habrá, si quiere abrir la otra semana que lo haga pero que arregle ese camal, porque nosotros vamos a proceder legalmente por la contaminación ambiental. Pero no dejan ingresar los camiones con ganado Quiero poner en claro y desmentir al señor de Coincar, quien afirma que los comerciantes obstruyen a entrada al camal y por eso los ganados no ingresan, ¡Mentira!, nadie está allá, él puede meter su ganado. Su temor es que está denunciado por contaminación ambiental, y por lo tanto, van a tener que arreglar el camal como manda la norma. Nadie le va a obstruir, ni le está obstruyendo, porque la Fiscalía de Prevención del Delito constató que no hubo obstrucción. Y vio que los vehículos ingresan normal, entonces de qué habla. Pido encarecidamente a la población que nos apoye en esta lucha, presione a la autoridad sea de la municipalidad o de Coincar, que solucionen el problema, porque no podemos estar trabajando así. Somos conocedores, que estamos atentando contra la salud de la población, pero queremos que la autoridad competente solucione el problema. FIRMES EN SU PETICIÓN DE NULIDAD Finalmente señaló que tienen todos los requisitos, para exigir la nulidad del contrato porque Coincar no cumplió sus compromisos, “estas son causales de cancelación de contrato, entonces de una vez que la municipalidad lo cancele y le den a otras personas que en realidad quieren poner en funcionamiento ese camal, porque ya son tres meses que está cerrado. Pero acaso el representante de camal durante el tiempo de la huelga no hizo nada”.