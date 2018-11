CEM Padre Abad requiere ser implementada:

7 Noviembre, 2018 104

El Centro de Emergencia Mujer (CEM), de la localidad de Aguaytía- Padre Abad, se encontraría en condiciones insuficientes para atender la alta demanda de la población local las denuncias de violencia física, sexual y psicológica contra la mujer. Expuso ayer, el periodista de Aguaytía, Manuel Huamán en la Mesa Macrorregional de Prensa Oriente -2018, donde se abordaron temas importantes sobre la erradicación de la violencia contra la mujer en el país.

El periodista refirió que en Aguaytía a diario se presentan muchas denuncias de violencia y lo lamentable es que muchos casos no son atendidos por la insuficiencia y en varios casos, las afectadas desisten en seguir con las denuncias. Refirió que en el CEM de Aguaytía solo laboran dos personas, una coordinadora y un abogado; es decir no se abastecen y sumado al tema del local institucional. Otro factor que no ayuda es que la policía y el sistema judicial obvian muchos casos presentados.

Este problema, se dio a conocer luego de la exposición de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, sobre el “firme compromiso del gobierno en la lucha contra la violencia a la mujer”. Al respecto, la ministra Mendieta agradeció por la información brindada, señaló que a nivel nacional existen más de 300 CEM y tomó nota del caso para que se intervenga de inmediato la situación en Padre Abad.

Añadió que se viene coordinado con los otros sectores del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público para que se atiendan los casos de forma especial, otro dato que dio es que el presupuesto para la erradicación de la violencia para el 2019, será de 200 millones de soles, parte será designado para contratar más personal especializado.