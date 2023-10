10 / 100 Funciona con Rank Math SEO

NIÑOS COMPITIERON CON ADMIRACIÓN Y RESPETO MUTUO

Desbordante y conmovedora fue la participación de los niños de 6to grado de primaria en la Quinta y última fecha de la Etapa Oral del concurso inter escolar de conocimientos “Buscando al Mejor” versión 23, que se transmitió el sábado pasado desde el set de televisión de Oriental Tv en simultáneo con diferentes medios aliados en toda la Región.

Los primeros participantes, del 6to grado de primaria arrancaron aplausos por su alto grado de respeto y mutua admiración.

El estudiante Luis Ernesto Mendoza Roque de la I.E: 64024 Ex Aplicación tuvo una entrada muy original. Tras presentarse dijo: “espero ganar para pasar a la tercera etapa, que es la semifinal porque yo quiero ganar este concurso, pero creo que no va estar tan fácil porque al ver a él, más grande, me asusta”. Los conductores del programa ovacionaron la espontaneidad de Ernesto, que era atentamente escuchado por su contrincante Farley Hidalgo Mathews de la I.E. 64023 El Trébol, quien efectivamente era más alto y escuchaba atentamente, esbozando una sonrisa.

A su turno Farley expresó que era un honor estar en el concurso y saludó la oportunidad que le dieron sus profesores del colegio y continuó diciendo: “es un honor estar al lado de un compañero que es muy bueno y es muy carismático, con él hemos entablado una amistad y le deseo la mejor suerte del mundo y que sea un buen concurso que no haya rivalidades y que sea ante todo la disciplina y la educación que nos han enseñado en nuestros colegios”. Los conductores destacaron la actitud ejemplar de los contendores, que le dieron una altísima importancia a la amistad.

RESULTADOS

En la competencia, el estudiante Farley Hidalgo Mathews de la I.E: 64023 El Trébol, se impuso respondiendo correctamente 3 preguntas contra 2 de su contendor Luis Ernesto Mendoza Roque de la I.E: 64024 Ex Aplicación. Ambos concursantes se felicitaron.

A su turno los estudiantes de 5to de secundaria, Juan Alexis Cotrina Chamorro de la I.E. Guadalupe y Kalled Alejandro Salazar Martín de la I.E. Coquis Herrera, por disposición del jurado del programa respondieron el mayor número de preguntas. La decisión del jurado se puso difícil. Debían evaluar con más detenimiento. El jurado integrado por el Dr. Edgar Ricardo Yauri Rivera representando a la DREU y el Dr. Edwin Vargas Chichipe, representando a la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, postergó su decisión para horas más tarde, poniendo suspenso al concurso.

Finalmente, desde la cuenta oficial de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, informaron que, como responsables de la evaluación, en el marco de sus atribuciones, ambos estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Guadalupe y la I.E. Jorge Coquis Herrera, pasaban a la semifinal y que, mediante oficio a los directores de los planteles, les comunicarán la fecha de su participación. La comunicación apareció en las redes sociales de Oriental Tv., señal por la cual se transmitió el programa concurso “Buscando al Mejor” y donde aparece el comunicado del jurado evaluador de la 5ta fecha de la Etapa Oral del concurso “Buscando al Mejor” 2023.

LOS CLASIFICADOS

La promotora del concurso, Smilzinia Mendoza Ramírez, saludó el entusiasmo que ponen de manifiesto los niños y jóvenes y recomendó a los docentes asesores o tutores de los alumnos que acompañen en todo el proceso del concurso a sus estudiantes y no los dejen solos, ya que se tomará en cuenta el acompañamiento y apoyo de los mismos para efectos de reconocimiento y premiación.

Todos los clasificados para la etapa semi final de la provincia de Coronel Portillo son:

En 6to grado de primaria:

Maritza Del Milagro Abigail Ynocente Hidalgo de la I.E. Faustino Maldonado. Alexander Leonel Correa Amasifuen de la I.E: 64096 de Yarinacocha. Tharyn Romina Pérez Rojas de la I.E: 64012 Miguel Grau. Juan Josué Rucoba Manzueto de la I.E:64012 Miguel Grau. Farley Hidalgo Mathews de la I.E: 64023 El Trébol

En 5to de secundaria:

Valeri Milene Huayanay Aguirre de la I.E.P. Losada y Puga. Adriel Del Piero Rosales Chamorro de la I.EP: Sudameríz. Diego Valentino Benavente Chota de la I.E.P: Sudameríz. Génesis Milagros Lozano Aguilar de la I.E: La Inmaculada. Kalled Alejandro Salazar Martín de la I.E. Coquis Herrera. Juan Alexis Cotrina Chamorro de la I.E. Guadalupe.

LAS SEMIFINALES

El sábado 28 de octubre se inicia la Etapa de Semifinales del concurso inter escolar de conocimientos “Buscando al Mejor” correspondiendo enfrentarse los estudiantes clasificados de la provincia de Coronel Portillo con los clasificados de las demás provincias del Departamento de Ucayali.

Este sábado en el nivel de 6to grado de primaria se medirán en conocimientos de la provincia de Coronel Portillo Maritza Del Milagro Abigail Ynocente Hidalgo de la I.E. Faustino Maldonado versus Yasumi Yamile Choque Fabián de la I.E. 64355 Shiringal Bajo de la provincia de Padre Abad.

En 5to de secundaria se enfrentarán de la provincia de Coronel Portillo Valeri Milene Huayanay Aguirre de la I.E.P. Losada y Puga contra Héctor Cristóbal Fernández de la I.E. JEC Curimaná de la provincia de Padre Abad.

Los estudiantes deberán presentarse media hora antes de la transmisión del programa concurso en los estudios centrales de Oriental Tv. en el Jr. Vargas Guerra, debidamente uniformados y acompañados de sus docentes tutores.

La transmisión se inicia a horas 11.00 am por Oriental Tv., en vivo y en simultáneo con Radio Ribereña Pucallpa 96.7, en Padre Abad Radio Amazónica 93.3 FM; en Atalaya, Radio Atalaya 100.1 FM, Radio Sensación y Sensación Tv., en Purús por internet para el Perú y el mundo, para vivir la emoción del concurso de conocimientos “Buscando al Mejor”, el más importante de la Amazonia Peruana en un esfuerzo por la educación que une a importantes medios de comunicación de la Región con benefactores que hacen posible premiar el esfuerzo y dedicación de nuestra juventud estudiosa.