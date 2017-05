Clausura de “la Boa Negra” fue legal

Compartir

Tras la denuncia por presunto delito de abuso de autoridad, interpuesto por los dueños del bar “La Boa Negra” a dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- MPCP, esta institución salió a defender su intervención y precisó que denunciantes buscan hacerse las víctimas. Erick Ruiz Flores, subgerente de Comercialización, indicó que las intervenciones buscan que los comercios den un mejor servicio a la población. Por lo que no darán marcha atrás al trabajo realizado y que sancionarán a los locales nocturnos que traten de evadir sus responsabilidades. Por lo que rechazó la denuncia por abuso de autoridad interpuesta en su contra, y dijo que aún no le han notifi cado la denuncia. Sobre la intervención a la Boa Negra realizada el pasado 22 de abril, dijo que se hizo cumpliendo todos los procedimientos legales. “Los dueños del lugar tratan de confundir a la opinión pública haciéndose pasar por víctimas y resistencia a la autoridad”, dijo. Sobre el certifi cado de Defensa Civil vencido y el Certifi cado de Salubridad falso presentado por los representantes en la intervención, dijo que esta fue causal de una multa de más de seis mil soles y la clausura temporal del establecimiento. Y que la solicitud de renovación presentada por los dueños no procede, porque en las últimas inspecciones realizadas al local determinaron que no cumplen con las garantías para atender al público.