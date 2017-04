Contralor recogió 58 denuncias ciudadanas

Compartir

tweet



Un total de tres horas treinta minutos duró la audiencia pública convocada por la Contraloría General de la Republica en Pucallpa, acto que contó con la presencia del contralor nacional Edgar Alarcón Tejada, quien escucho 58 exposiciones sobre denuncias de ciudadanos relacionadas a problemas de tierras, pago a AFP, intervenciones a gobiernos locales y a centros de educación superior, por presuntos actos de corrupción. La actividad que contó con un gran despliegue policial desde la puerta de la Universidad Nacional de Ucayali, se inició con el registro de los participantes, quienes solo tuvieron tres minutos para exponer sus denuncias o problemática. Con algo de retraso, hizo su aparición el contralor, fl anqueado por el congresista Glider Ushñahua Huasanga y el contralor regional Gerald Flores Morán; previamente a la apertura del evento, el maestro de ceremonia expuso las reglas de participación. Alarcón Tejada, expuso los casos que viene auditando la Contraloría de la República en las direcciones de salud y educación, en el Gobierno Regional de Ucayali, municipalidad de Curimaná, entre otros, para luego escuchar uno por uno las exposiciones de los ciudadanos de la región Ucayali. Indicó que ha recibido un sin número de denuncias, de las cuales ha tomado nota y fueron grabadas en audio y video, y que dentro de sus responsabilidades la Contraloría de la República empezará a trabajar para dar respuesta a las exigencias planteadas, en un plazo de 4 meses. Un primer compromiso está referido a su preocupación por el litigio de tierras, califi cándolo como un carnaval de tierras. Se preguntó qué está pasando en Ucayali con la propiedad, hay tráfi co, mal uso, adjudicaciones, habilitaciones, demostrándose falta de gobierno respecto al tema de las tierras. Indicó que lo primero a realizar será solicitar al contralor de Pucallpa la identifi cación del problema, porque no se va a resolver acá, sino en Lima, ante el Ministerio de Agricultura, Superintendencia de Bienes Nacionales y otras instancias para encontrar la solución integral del problema. Hay necesidad de aclarar cuál es la condición de los terrenos, quiénes son los propietarios, que áreas están en uso, porque hacia adelante las reglas de juego deben estar claras respecto a las tierras, aseveró. Un segundo compromiso asumido en la audiencia está referido al pago a las AFP que afecta la pensión de los docentes. Es una preocupación que también existe en la Contraloría, porque los pagos a las AFP se hacen con los descuentos a los trabajadores. Pero sucede que en el sector público a nivel del país se hacen las retenciones, pero no realizan los depósitos correspondientes. Por esta razón, se trabaja un operativo, es un tema de gabinete, donde las AFP informaron que hasta diciembre 2016 les adeudaban casi 8 mil millones soles. Hoy se tendrá que actualizar la deuda para empezar a circular, y empezar a solicitar que se pague y deposite a las AFP, porque el trabajador no puede pagar las consecuencias de la irresponsabilidad de los funcio narios encomiados en este servicio. Además, se determinará las responsabilidades y sancionará a los trabajadores que no hicieron su trabajo, acotó. En el caso de la universidad nacional de Ucayali, Alarcón Tejada dijo que ha escuchado a varios docentes y ya se viene haciendo una auditoria, inclusive han escuchado un audio sobre cómo funciona el sistema de contrataciones para las obras. Se va a ver la forma como se amplía el objetivo de esta auditoría, en base a las denuncias recopiladas en la audiencia, se va intervenir la UNU, aseveró. GOBIERNOS LOCALES Sobre la Municipalidad Distrital de Manantay dijo que es otro de los gobiernos locales que preocupa a los ciudadanos de quienes recogieron sus preocupaciones; por ello, la Contraloría priorizará la intervención del gobierno local de Manantay, y si comprueba que hay corrupción, lo primero que se va a hacer es cerrar las cuentas, porque no se puede permitir que se siga manejando los recursos de esta amanera. Durante, esta audiencia, el Contralor de la República recogió la preocupación de la población acerca de la ejecución del bulevar del lago de Yarinacocha, que es una obra emblemática en la zona. Se está haciendo una auditoria de todo el proceso desde la fi rma del contrato, para determinar las responsabilidades y se realiza el acompañamiento a la ejecución, remarcó. Se refi rió que la Contraloría en Pucallpa tiene una infraestructura imponente, el contralor, con su actual denominación, porque anteriormente era jefe regional; ahora es el responsable de coordinar e informar a las unidades de gestión administrativa para ver cómo se va actuar; evitando la corrupción en la región. “Estas propuestas que se recogen, que son claras y objetivas deben tener una inmediata respuesta, la decisión para empezar a hacerlo está tomada, en Lima junto con el equipo se tendrá que priorizar, la próxima semana se debe modifi car el plan de trabajo de la región y de las unidades que se van a intervenir desde Lima, porque se darán los resultado dentro de los 4 meses” aseveró. Finalmente, dijo que no solo es venir a escuchar las denuncias, demandas, preocupaciones, en su lucha contra la corrupción, se tiene que evaluar la denuncia, se ser necesario convertirla en auditoria, para venir a dar los resultados correspondientes.