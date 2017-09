El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Ucayali (AMREU) y alcalde de Masisea, Raul Marden Contreras Ramírez, indicó que las versiones dadas por el congresista Carlos Tubino Arias-Schreiber, en cuanto a que los alcaldes de la región no le presentan proyectos, son apresuradas, e incluso tiene algo de mentira.

“El congresista miente. Hay una preocupación de los alcaldes, ya que las versiones que él está dando es una opinión muy apresurada”. Aclaró, “es un apresuramiento lo que está haciendo, dado que los alcaldes siempre se han acercado a su despacho, a pedirle respaldo de algún proyecto”. Señaló que en este caso, como miembro titular de la Comisión de Presupuesto General de la República, que salga a decir que los alcaldes no le han hecho llegar ningún proyecto, es una mentira.

Afirmando que los alcaldes presentan cientos de proyectos a los diferentes ministerios. Pero lo que le causa sorpresa, es que Tubino, en ningún momento les ha cursado documento alguno, indicándoles que es miembro titular de la comisión de Presupuesto y que tiene las facultades la ampliación presupuestal.

“Ahí está la equivocación que él tiene, si nos hubiese comunicado a los alcaldes, mediante ofi cio, carta o por teléfono, que tiene la facultad del Ministerio de Economía y Finanzas y todos esos organismos como miembro titular, entonces le hubiéramos hecho llegar directamente a él y ya no a los ministerios, derrepente”. También dijo que Tubino el año pasado fue miembro de esa comisión.

El alcalde precisó que los proyectos se presentan a los diferentes ministerios, y luego piden el respaldo a los congresistas para que les apoyen. Entonces los congresistas se acercan a los ministerios a respaldar el proyecto y “ahí nomás queda.

Pero que hoy en su condición de miembro titular de la comisión, no les presento ninguna documentación, que diga que tiene facultades para poder ampliar el presupuesto nacional que está destinado para los gobiernos regionales y locales. Sino ya hubieran ido a Lima a presentarle los proyectos directamente a él.

NO SON LOS PROYECTOS, ES EL PRESUPUESTO El alcalde dijo que la solución no está en presentar proyectos, sino que el presupuesto para el 2018 sigue siendo centralista. Fue sustentado por el ex premier Fernando Zavala. En contraste dijo que lo que hubieran hecho los congresistas era plantear el incremento presupuestal.

“Lo que ellos hubieran hecho en el sustento de Zavala hace más de un mes, era plantear el incremento presupuestal. Entonces en este mes de octubre a noviembre hay plazos según la Ley de presupuesto para que el Congreso apruebe o desapruebe este presupuesto centralista”.

Continuó, “es decir el MEF determina el presupuesto para todos los departamentos y Ucayali está en la cola, y el Congreso está facultado a no aprobar un presupuesto cuando es centralista y discriminador y marginado, sin embargo el año pasado a mayoría de los congresistas ucayalinos y del país no apoyaron a los gobiernos locales modificando el presupuesto”.

“El congresista está totalmente equivocado, lo que se debe hacer, no es el tema de los ‘proyectitos’ que vamos a presentar, sino el temas es que cada año va centralizando se más el Presupuesto General de la República en los diferentes ministerios y los alcaldes seguirán haciendo las colas en los ministerios”, concluyó.