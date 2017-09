La 5ta feria del libro Pucallpa – Felpu 2017 “Los libros abren trochas” que se viene realizando en el segundo nivel del centro comercial Real Plaza, tuvo como invitado de honor a Cronwell Jara, responsable del taller de narrativa, poesía y de lecturas literarias en el Centro Cultural Federico Villarreal, quien gustosamente accedió a una entrevista para Pucallpa Interactiva.

Cronwell, afi rmo estar feliz de estar en nuestra región y de ser partícipe de esta trascendental feria de libro. “estoy feliz de ver como los niños de Pucallpa gastan su propina para comprarse cuentos para niños, propios de su edad, yo los eh visto y me alegra mucho” dijo, expresando su felicidad.

También comentó acerca de cómo la tecnología era una distracción en estos tiempos para los escolares cuando no se le da un buen uso y dio su punto de vista de cómo en estos tiempos ya no se le da importancia este tipo de evento que tratan de incentivar la lectura y amor a los libros, “Estamos en un país en el cual los jóvenes y adultos le da más importancia a un boleto para un partido de futbol que a la exposición de un libro, pero en esta feria eh recuperado la fe en el país, ver a más de 100 niños comprarse con emoción un libro, me llenó de una alegría inmensa.”

Expresó, dando una crítica a la sociedad que no valora este tipo de eventos. Jara invitó a la población ucayalina a disfrutar de La 5ta feria del libro que sigue exponiéndose unos días más en el Real Plaza Pucallpa.