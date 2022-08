Shipibos toman control del ACR Imiría

Por octavo día consecutivo, indígenas de Ucayali protestan exigiendo la salida legal del Área de Conservación Regional (ACR) de Imiría y la creación de un área que ellos mismos puedan administrar. Cansados de la deficiente administración estatal del ACR de Imiría por 12 años, comuneros indígenas iniciaron una protesta para exigir su salida legal del ACR.

La manifestación inició el 27 de julio y se mantiene en los exteriores de las oficinas del ACR Imiría, ubicada en la comunidad Junín Pablo, del distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, Ucayali.

Marco Tulio Guimaraes, presidente de la Guardia Indígena que acompaña esta lucha, cuenta que la protesta inició ante la falta de respuesta estatal frente a un pedido de la población local para dejar de formar parte del ACR Imiría.

VER TAMBIEN: Shipibos pretenden erradicar la delincuencia formando Guardia Indígena

“El pueblo se ha levantado porque no veía la respuesta, por parte del Gobierno Regional (GORE) de Ucayali, del proceso legal iniciado hace dos años para salirnos del ACR Imiría”, señaló a Servindi.

En efecto, la población del lago Imiría ha venido exigiendo su salida del ACR por diversos factores; entre ellos, el deficiente proceso de consulta previa que dio pie a su creación, en 2010.

También rechazan esta ACR porque se sobrepone al territorio de cinco comunidades nativas y ocho caseríos, los mismos que ven restringidos sus actividades de pesca cotidianas.

A ello se suma la deficiente administración del ACR Imiría, a cargo del GORE Ucayali, que lejos de conservar el lugar, ha permitido la proliferación de actividades ilegales en la zona.

Así como la contaminación del lago y de los bosques debido a los residuos químicos de las parcelas de coca y los venenos de pesca. “El pueblo está cansado de tanto atropello”, dice Guimaraes.

Demandas urgentes

Según el presidente de la Guardia Indígena, hasta el momento la protesta ha logrado congregar a alrededor de 3 mil personas, provenientes de comunidades y caseríos aledaños.

Permanecen en el lugar con banderolas y pancartas, alimentándose de los víveres de primera necesidad que entre ellos mismos logran recolectar (arroz, azúcar y pescados).

VER TAMBIEN: Principales problemas de la comunidad shipiba

Los indígenas exigen la presencia inmediata del gobernador regional de Ucayali, Francisco Antonio Pezo Torres, a fin de tomar decisiones sobre el futuro de la conservación del lago Imiría.

“Queremos que venga el mismo gobernador, no sus representantes porque con ellos no se puede coordinar nada. Reclamamos nuestros derechos colectivos y si no viene, tomaremos otras medidas”, sostuvo Guimaraes.

El líder indígena dice que insistirán en que se responda a su pedido para ser retirados formalmente del ACR Imiría y con ello, se dé inicio a un proceso para la creación de un Área Ecológica Indígena, administrada por la población.

“¡No estamos en contra de la conservación! Somos expertos en la protección del bosque, la laguna, y los recursos naturales”, aclararon previamente desde la Guardia Indígena.