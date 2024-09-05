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Portada
Alcalde de Iparía fue sentenciado a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo
4 Septiembre, 2024
El botín de la corrupción
3 Septiembre, 2024
Delante de alcalde y subprefecto de Von Humboldt agreden a conviviente de propietaria de fundo
2 Septiembre, 2024
Contraloría encontró que, con irregularidades, construyeron puente en terreno privado en Atalaya
31 Agosto, 2024
Interpondrá denuncia penal si no le dan mantenimiento al estadio Oficial
29 Agosto, 2024
Local
Capitan Jonatan Novoa informó sobre trágico accidente en Tahuanía
4 Septiembre, 2024
Autoridades continúan trabajando para recuperar e identificar víctimas de naufragio
4 Septiembre, 2024
Presentarán Exposición de Artesanía del 11 al 15 de setiembre
4 Septiembre, 2024
Procesan penalmente a expresidente de ORAU, Berlin Diques Ríos
3 Septiembre, 2024
Brindan reconocimiento a estudiantes destacados en el deporte del ajedrez
3 Septiembre, 2024
Regional
Secretario regional del SUTE-U expresa sus condolencias ante la tragedia fluvial en Atalaya
4 Septiembre, 2024
Ucayali recibe 73000 dosis de vacuna SPR para proteger a niños y niñas
4 Septiembre, 2024
Madre de Dios: familiares exigen rescate urgente tras ataque de indígenas en aislamiento
3 Septiembre, 2024
Huánuco: Sanipes fortalece competencias sanitarias de productores acuícolas en zonas estratégicas
3 Septiembre, 2024
Ucayali: Sunass instala estación de monitoreo en Neshuya para mejorar la cloración del agua
3 Septiembre, 2024
Nacional
Arequipa: dos pescadores mueren tras naufragio
4 Septiembre, 2024
Más del 56% de peruanos no encuentra medicamentos en centros de salud públicos según encuesta de CPI
3 Septiembre, 2024
San Martín de Porres: hombre atropella a su vecino de 15 años y se da a la fuga
3 Septiembre, 2024
Diego García Sayán Desafía al Gobierno: Denuncia a Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por Crímenes en Protestas
3 Septiembre, 2024
Funcionarios de Palacio Filtran Información para Proteger a Vladimir Cerrón
3 Septiembre, 2024
Mundo
Brasil: colapso de techo en iglesia deja dos muertos y decenas de heridos
31 Agosto, 2024
Brasil: pareja y su bebé mueren tras saltar al vacío durante incendio
28 Agosto, 2024
Tailandia: Hombre sufre mordedura de serpiente en los testículos mientras usaba el inodoro en Bangkok
22 Agosto, 2024
Nicolás Maduro extiende bloqueo de la red social X en Venezuela de forma indefinida
22 Agosto, 2024
México: Hombre se prende fuego tras ser rechazado por una mujer
22 Agosto, 2024
Policiales
Cae “Gerardo” portando un arma de fuego abastecida
3 Septiembre, 2024
Anciano es detenido acusado de tocamientos indebidos
3 Septiembre, 2024
Caen dos sujetos con motocicleta robada
3 Septiembre, 2024
Acusan a abogada y su pareja de usurpar predio
31 Agosto, 2024
Detienen a hombre por herida de bala en Huanchan
30 Agosto, 2024
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