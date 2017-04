Denuncian a funcionarios MPCP por presunto abuso de autoridad

Compartir

Carmen Valderrama Ramírez, dueña del bar La Boa Negra”, denunció ser víctima del presunto delito de abuso de autoridad, por parte de dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- MPCP, aduciendo que clausuraron su local arbitrariamente. Los funcionarios denunciados son: Erick Ruiz Flores, subgerente de Comercialización y Stip Walne Díaz, jefe de la ofi cina de Fiscalización de Negocios. La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Turno Penal Corporativa de Coronel Portillo, el 26 de este mes. La denunciante señaló, que dichos funcionarios clausuraron su local el pasado 22 de abril, porque no contaba con su certificado de Defensa Civil; pero no tomaron en cuenta que dicho certificado estaba en trámite de renovación, sin respuesta desde noviembre del año pasado. “El proceso administrativo está en curso, y de acuerdo al amparo la Ley de Procedimiento Administrativos debió ser tomado en cuenta antes de la sanción; sin embargo estos funcionarios no lo tomaron en cuenta y consideró que actuaron de forma abusiva y fuera de la Ley”, dijo la denunciante. Añadió vienen siendo hostilizados por los acusados, por la denuncia presentada. Otro delito que señaló es que un exfuncionario de nombre Esteban Chávez Vargas, les vendió un certificado de Defensa Civil falso, lo que motivó tramitar la renovación de dicho certificado. Para conocer la versión de los funcionarios acusados, acudimos a las respectivas oficinas pero el subgerente de Comercialización se encontraba en labores de campo, lo llamamos pero manifestó que se encontraba en reunión y nos dijo que atendería nuestra llamada más tarde; sin embargo no respondió ni devolvió la llamada.