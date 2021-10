Inicia liga femenina de fútbol

Como parte de los esfuerzos de Nike para incentivar el deporte y la igualdad, se convirtió en patrocinador oficial de la liga femenina de fútbol 2021, la cual inicia este sábado 29 de mayo.

Previo al inicio, se realizó un evento especial en la tienda del Jockey Plaza, donde se entregó equipamiento especial a las jugadoras, incluyendo chimpunes personalizados. Este contó con la participación Talía Azcárate y de las futbolistas que forman parte de la campaña: Maria Paz Ramayon (Club Deportivo Municipal), Adriana Dávila, Emily Flores y Lorena Cortez (U. Cesar Vallejo), Stephanie Vásquez y Xioczana Canales (Universitario de Deportes) y, su hermana, Xiomara Canales (Alianza Lima).

Además, las camisetas alternas del club Alianza Lima contarán con la tecnología sostenible Move To Zero (MTZ) de Nike, la cual promueve la conciencia ecológica de la marca, enfocada en a convertirse en una marca sostenible con 0 emisiones. Tiene al menos 75 % de fibras recicladas, reduciendo los residuos y la huella de carbono, a fin de proteger el futuro del deporte. «Haz Algo Nuevo” (Play New) invita a las personas a descubrir el deporte de nuevas formas, con múltiples capítulos de contenido inspirador y experiencias durante el resto del año. Espera llevar algo de optimismo a los atletas, en un contexto donde el virus COVID-19 ha cambiado la vida de todos. El propósito es crear un impacto positivo a través de las personas, el planeta y el juego.