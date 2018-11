Director de Educación: “Urge la intervención en las escuelas rurales”:

6 Noviembre, 2018 29

Durante estos últimos cuatro años, la región Ucayali se ha mantenido en el penúltimo lugar en los indicadores de Educación (comprensión lectora y razonamiento matemático) a nivel nacional, se espera que el próximo año la situación mejore.

En la propia región, en los lugares más lejanos la situación de la educación es aún peor, el titular de la Dirección Regional de Educación de Ucayali (DREU), asevera que, si queremos subir en los indicadores, es allí donde urge la intervención.

“La posición no ha cambiado, seguimos ahí en el penúltimo lugar y si nosotros no avanzamos con la capacitación docente o la profesionalización docente en la zona rural, esto no va a cambiar”, refi rió Mauro Guerra Chacón, director regional de Educación.