Energía y Minas Ángelo Lombardi Alfaro, aseveró a Diario IMPETU que el lote de petróleo 131sí está en etapa de explotación a cargo de la empresa española Cepsa; y no está en exploración como afi rmó el exfuncionario del sector, Roque López Mathews. Sostiene que todo proyecto petrolero en el país y el mundo tiene varias fases, desde las exploraciones primarias en los puntos donde podrían haber bolsas de petróleo o gas; luego el estudio de proyecciones sísmicas, para determinar las zonas de exploración que solicitan al Estado para proceder a la concesión y la exploración que va hasta la ejecución del pozo petrolero. En esta etapa, una vez que se haya perforado y encontrado petróleo, y se demuestra que está en fase comercial y empieza a venderse, termina la fase exploratoria, para ser un pozo confi rmado y de explotación; por lo tanto, el lote 131 X 1 ubicado en el caserío Los Ángeles, en el distrito de Puerto Inca, límite con la región Ucayali; de propiedad de CEPSA es un pozo que está en explotación y no en exploración, reiteró. El lote 131 está siendo explotado desde noviembre del 2015, en un lapso de dos años y medio aproximadamente y desde que ha empezado a vender ya está pagando la regalías, porque en el contrato de exploración se trazan la regalías o conceptos de pago por usufructo de un recurso natural que tiene que hacer la petrolera en favor del Estado Peruano. FONDO DE COMPENSACIÓN SOCIAL En torno, a la interrogante de la presentación de una propuesta de proyecto de Ley para la creación de un fondo de compensación social del lote 131 en favor de Ucayali, le parece positivo el trabajo realizado por la Asociación de Municipalidades de la Región Ucayali-AMREU para presentar esta iniciativa en favor de la región, por ser zona de tránsito de la logística. Sería un reconocimiento justo y necesario, porque el 90% del transporte se hace por territorio ucayalino hasta la refi nería de Iquitos, y los riesgos ambientales son mayores para Ucayali; es una gestión que va teniendo resultados positivos, indicó. Indica que el Gobierno Regional de Ucayali no está descuidando este propósito. Conocemos las reuniones con los ministro de Economía y Finanzas y de Energía y Minas para viabilizar este benefi cio lo más pronto posible. Benefi cio que tiene un antecedente con el FOCAM de Camisea. Todo el importe del ca non del lote 131 va para el distrito de Puerto Inca, y no va para la región Huánuco, en ninguno de sus extremos. Y lo que vaya a obtener Ucayali no signifi cará una disminución, sino que de las ganancias del Estado Peruano, se deducirá un importe, que contribuya como corresponde. ASHANINKAS Y YINES SERÁN FAVORECIDOS Presentan estudios para titular 53 comunidades Nativas de Atalaya Presentan estudios para titular 53 comunidades Nativas de Atalaya NUEVO POZO EN EXPLORACIÓN Además indica que la empresa CEPSA está realizando la etapa de perforación exploratoria del pozo 2X en la jurisdicción de San Alejandro. Se llama perforación exploratoria porque aún no hay certeza de lo que se vaya a encontrar, ello puede ser positivo o negativo, o en todo caso se puede encontrar reserva de mala calidad en poca cantidad o no rentable. Según la compañía petrolera, los trabajos se iniciarán este mes y en junio se tendría los primeros resultados del pozo, de ser positiva la exploración Ucayali tendría un benefi cio directo; se retomarían los benefi cios del canon; porque los pozos de Aguaytía Energy están casi secos, porque no producen petróleo o es tan insignifi cante que no aporta como ingreso a la región Ucayali. Lo que signifi caría un crecimiento presupuestal en favor de los gobiernos locales y gobierno regional que a la fecha han visto disminuido sus gastos de inversión por los recortes formulados por el Estado.