Producción de arroz se incrementa en Ucayali

La producción de arroz en Ucayali continúa en aumento, registrando actualmente la siembra de alrededor de 12 mil hectáreas en lo que va del año, esto significa aproximadamente 3 mil hectáreas más que el 2021. Así lo señaló Hermitanio Rojas Rafael, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz – APEAR.

El productor explica que son los distritos de Nueva Requena, Agua Blanca (Campoverde), Nueva Pirua (Curimaná), los cuales registran la mayor cantidad de hectáreas sembradas. Para Rojas este crecimiento se debe principalmente al factor geográfico y climático de la selva.

“Las condiciones climáticas y las tierras que todavía son nuevas, no necesitan mucha fertilización, utilizamos menos plagas y abono. No es como la Costa, en Piura, por ejemplo, tienen que pagar para sembrar una hectárea de arroz cerca de los 500 soles por hectárea por la tarifa de agua, mientras en la selva no pagamos nada”, explicó el productor.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el sector agrícola tuvo un crecimiento del 7.4% en mayo, con respecto al mismo mes del 2021. El productor también explicó que diversos productores arroceros se reunión con el presidente Pedro Castillo Terrones para que atiendan sus pedidos.

Entre sus pedidos se encuentran la escasez de fertilizantes, fortalecer el Agrobanco, compras estatales y reactivar el Consejo Nacional del Arroz. Sobre este último el Gobierno informó que podría concretarse el próximo mes de agosto.

TATIANA ZACARIAS