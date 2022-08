Manuel Gambini procederá legalmente si “otorongo” no se retracta

El candidato del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino, Manuel Gambini Rupay, convocó a sus simpatizantes este miércoles en el asentamiento humano 9 de Octubre. En este mitin presentó su plan de trabajo y aseguró que si Edwin Vásquez López, uno de sus contendores en esta campaña electoral, no se retracta de haberlo acusado de ser parte de una organización criminal, procederá legalmente contra él.

“Lo único que hecho es enviar una carta notarial, porque de repente por la emoción se expresó de esa manera, entonces si él se rectifica yo lo voy a disculpar, pero si él sigue, yo haré velar mis derechos, porque nadie puede acusar sin tener pruebas. Yo no tengo nada que ver con el Jurado, yo no los conozco”, manifestó Gambini Rupay.

Al ser consultado sobre el candidato a segundo regidor para la alcaldía provincial de Coronel Portillo, Américo Torres y, sobre la injerencia que presuntamente tendría en las tachas que no prosperaron en su contra, dijo que él no sabe nada y que por ende no puede responder. El candidato a la gobernación regional asegura que cada alcalde busca su grupo de trabajo y que no se mete.

“El que quedó primero en esa encuesta no va ganar”, aseguró el candidato por el cacao, luego de que la penúltima encuesta regional con simulacro de votos lo ubica en el tercer puesto, “Yo no quiero ocupar el primer puesto en esa encuesta, porque el que queda primero es salado y pierde”, dijo.

El líder de Cambio Ucayalino aseguró a la población que sigue llega a ocupar por segunda vez el sillón de gobernador regional, por fin inaugurará el Hospital Regional de Pucallpa. Yo dejé a 70% la construcción y con presupuesto para el segundo año, sin embargo, por temas políticos el gobierno actual no la ha concluido.

YADIRA HUAMAN