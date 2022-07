Mujer realiza varios emprendimientos a la vez, todos exitosos

Tessy Ruby Alache Ríos (34), estudió administración en la universidad Nacional de Ucayali y se especializó en Marketing, es esta especialidad que la llevó a emprender más de un negocio.

Tras la pérdida de su padre, dejó su natal Tingo María a los 6 años, para venir a Pucallpa junto a su madre. Desde pequeña mostró su mentalidad empresarial vendiendo chicles para mantener la colegiatura y ya en la universidad se ‘recurseó’ vendiendo postres.

Lo que para muchos la pandemia sería sinónimo de pérdidas humanas y económicas, para Tessy significaría el inicio de su nuevo emprendimiento. Aquí lo cuenta a Ímpetu

¿Cuál fue tu primer emprendimiento en pandemia?

La falta de trabajo hizo que yo y mi esposo empecemos a buscar una salida económica, cómo él es ingeniero de Industrias Alimentarias, pensamos en crear un producto saludable, entonces fue como nació un Yogurt… hecho en base de frutos libres de azúcar, por ejemplo, si era piña venía con trozos de piña, si era de fresa, venía con trozos de fresa, diariamente hacíamos un aproximado de 20 soles. Lamentablemente lo dejamos porque el precio de los insumos para su preparación aumentó, entonces venderlo, en ese entonces a 10 soles, ya no nos salía a cuenta y las ventas disminuyeron al subir su precio, por lo que esta vez opté por la venta del ají charapita en polvo, maní picante, plátano y piña deshidratada.

¿Cómo te va con el plátano y piña deshidratada?

Normalmente los niños suelen comer golosinas que no son nada saludables, lo que hace la piña y plátano deshidratado es brindar un sabor dulce y saludable, también los adultos a veces quieren comer snacks, pero la mayoría de estos productos no son saludables, entonces lo que hacen el plátano y piña deshidratada es ofrecer la misma sensación, pero de forma orgánica.

¿Cómo haces para mantener el sabor en las frutas deshidratadas?

Primero nos fijamos en la fruta, si cumple con los requisitos necesarios para su proceso, la escogimos, en este caso elegimos el plátano capirona pintón porque tiene un sabor y olor más intensificado al momento de deshidratarse, la mayoría de personas hace chifles de plátano bellaco, se olvidan de variedades de plátanos que tenemos y el plátano capirona es uno bien aromático, igual que el de la piña cuando se deshidrata mantiene su aroma, cuando abres su empaque sale todo su olor y sabor, si tú pruebas una piña fresca y luego una deshidratada verás que la segunda huele más apetecible, además que mantiene su sabor y color, nosotros no utilizamos colorantes artificiales, preservantes, ni nada de eso, todo nuestros productos son saludables y orgánicos. También está en proyecto el mango deshidratado, está en desarrollo, porque nos falta estudiar en qué temperatura se intensifica y todo eso.

¿Cómo es el proceso de deshidratación?

Es en proceso de máquinas, las frutas pasan desde el lavado, desinfección y su cocción a temperatura, en este asunto mi esposo es el que está encargado de la preparación porque él conoce y además estudia los frutos a procesarse. Ya en la parte de elección de frutas y ventas estamos los dos.

Además de productos orgánicos también te dedicas a la venta de lencería, ¿Cuándo lo iniciaste?

En la venta de lencería lo apliqué a inicios de este año, yo describo a este la lencería es la poesía en el armario de una mujer, te hace sentir y es algo íntimo, muchas veces le tomamos al tema de lencería malinterpretando en forma de morbo, pero nada que ver, gracias a nuestra tienda, nuestros clientes personalmente vienen y se toman el tiempo de probarse, no es cómo un mercado que solo a la vista debes decidir tu talla.

¿Cuándo iniciaste con la venta de pasajes aéreos?

Es bueno variar en los productos que uno vende, por lo que también me dedico a la venta de pasajes aéreos, un negocio que ofrece atención personalizada a sus clientes, con avisos previos a sus viajes, gracias a Dios estamos dentro de las 20 agencias que vende más pasajes aéreos, la oficina es en mi casa, motivo por el que el cliente tiene más confianza y no piensa que lo estamos estafando. Las aerolíneas avisan a las agencias, pero no a sus clientes y es lo que nosotros hacemos, tener una interacción directa con nuestros compradores.

¿Participaste o participaras en ferias locales y regionales?

Recién este año empezamos a participar de ferias, hemos iniciado en mayo en la plaza de Yarinacocha, en junio por la fiesta de San Juan, ahora la próxima semana estaremos por Fiestas Patrias que será en la misma plaza de armas, les invitamos para que puedan degustar de nuestros productos, cómo lo hacemos en todas las ferias participamos.

¿Cuáles piensas extender tu emprendimiento de manera nacional e internacional?

Estamos pensando abrir una sucursal, para ello, buscamos un local, segundo, es tramitar la documentación necesaria de los productos alimenticios en un año aproximado para salir a otros mercados y por qué no, exportarlos, de hecho, tenemos una clienta de Alemania, que ya nos compró el ají molido en una feria y que actualmente desea comprar nuestro producto al por mayor, pero lamentablemente por la falta de documentación no podemos, sin embargo, eso está pendiente cómo una meta más.