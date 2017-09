El gerente municipal de Coronel Portillo, Nelton Arce Córdova, indicó que todos los problemas del terminal terrestre serán superados en los próximos días, e informó que absolutamente todas las empresas de transportes sean estas interprovinciales e interurbanas, serán trasladados al terminal. El funcionario refi rió que no fue obligación de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP) construir o habilitar un terminal terrestre; pero con el objetivo de reordenar el tránsito de la ciudad y dar seguridad y comodidad a los usuarios, se tomó la decisión. “Anteriormente el tránsito era un caos, [las empresas de transportes] se habían apoderado de las vías laterales [de la avenida Centenario]. Por esto el alcalde, en salvaguarda de la seguridad tomó esta decisión haciendo un esfuerzo económico para hacer la inversión y habilitar el terminal”, señaló. Indicó que la municipalidad hará uso de todos los medios legales, para hacer respetar la Ordenanza 014 y el uso adecuado y legal del terminal terrestre, asimismo dispuso a la Subgerencia de Tránsito que todas las empresas de transportes vayan al terminal. “Sin excepción todos tienen que ir al terminal, no habrá privilegios para nadie y esto incluye también a las empresas interurbanas, esta es la política del alcalde Antonio Marino”. Añadió que los enfrentamientos in ternos entre transportistas son solo por intereses particulares. “Todo cambio tiene ciertos inconvenientes al principio, mientras se adecúe. Pero ellos tienen que entender y poner de su parte y trabajar en armonía, porque se busca el bienestar de los pasajeros y usuarios. Este problema será solucionado”, enfatizó. Resaltó que están invirtiendo en un transformador eléctrico, para dotar con energía de calidad al terminal, y que Electro Ucayali está colocando la iluminación al entorno del terminal, sumado a que se ha dispuesto la adecuación y las normas de seguridad, para que el terminal dé un mejor servicio. ALI RODRÍGUEZ