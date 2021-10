Un joven de 25 años aseguró el último martes en el programa de Magaly Tv ser el enamorado de la popular actriz cómica “Dayanita”. Sin embargo, la pucallpina desmintió algún tipo de relación al mismo estilo de Melissa Paredes.

VER TAMBIÉN: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba aparecen juntos en la misma cama tras ampay | VIDEO

Ángelo Palomino, salió a contar en televisión nacional su historia de amor con Dayanita. Él comentó que la relación empezó en mayo de este año y para que no quede duda de ello mostró las capturas de pantalla de su chat, donde lo llama “amor” y “mi rey hermoso”.

Además, manifestó cómo se conocieron. “Me citó en San Juan de Miraflores. Nos fuimos a comer al Mall del Sur. Le dije que me tenía que ir, me invitó a descansar en su casa. Sobre si pasó algo, no pregunten lo que es obvio”.

Según Ángelo, la actriz cómica estaba tan enamorada que le pidió que se fuera a vivir con ella, “Me dijo que cuándo iba a llevar mis cosas para estar juntos. Veíamos películas, nos íbamos a comer a la esquina de su casa. Toda su familia sabía que estábamos”, expresó.

VER TAMBIÉN: Christian Domínguez opina sobre la infidelidad y aconseja a Melissa

Sin embargo, el desafortunado hombre se llevó una gran sorpresa cuando el equipo de Magaly Medina se contactó vía telefónica con Dayanita para obtener sus declaraciones sobre su romance y la actriz cómica negó cualquier tipo de relación con él.

Dayanita admitió que sí conocía a Ángelo, pero que su relación había terminado hace tiempo. “En su momento estuvimos, pero por cosas del destino yo preferí alejarme de esa persona. Yo tomaré cartas en el asunto”, sostuvo.

Tras escuchar estas declaraciones, Ángelo Palomino se mostró indignado y muy triste por la actitud de quien el consideraba su pareja. “Es un poco de bipolaridad, en la mañana me dice que me quiere, que me extraña. Pero en la noche no es ella”.