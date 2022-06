Estreno y nuevos capítulos de “Al fondo hay sitio” 2022

“Al fondo hay sitio” regresa con todo a la televisión este 22 de junio, después de seis años de ausencia. La exitosa serie de América Televisión presentó oficialmente a su elenco este viernes 17 de junio y regresa con nuevos episodios, sobre cómo ver las renovadas aventuras de los Gonzales y los Maldini.

Habrá ausencias notables en el elenco, pero también nuevas incorporaciones. Conoce todos los detalles para que no te pierdas el estreno, los primeros adelantos de la serie, que tendrá a Gigio Aranda como director general.

Los Gonzales y los Maldini vuelven con nuevas aventuras y ocurrencias, el gran estreno de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” será este miércoles 22 de junio de 2022 a través de las pantallas de América Televisión, será a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana).

“AFHS justificará la ausencia de personajes recordados en la serie, en el primer y segundo capítulo y también estamos haciendo los duelos respectivos. Estamos cumpliendo con personajes tan importantes, no podíamos pasar por alto”, dijo Gigio Aranda al inicio del evento de presentación del elenco.

Sostuvo que, “Cuando murió ‘Grace’ hace varios años, a nosotros se nos ocurrió desde el lado del guion dijimos: ‘¿Para qué la vamos a llorar?’, y al siguiente capítulo, luego de 8 meses, ya no había muerto Grace. Ahora, los que no estén, tendrán su momento en el corazón del público. No podemos pasarlo por alto ni pasar la página tan fácilmente”.