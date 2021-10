“Me humillaste a nivel nacional con un ampay”: Rodrigo Cuba le responde a Melissa Paredes

Mediante su cuenta de Instagram, Rodrigo Cuba lanzó un comunicado respondiendo a su aún esposa Melissa Paredes y a su abogada, quienes salieron a declarar esta mañana en el programa de América Hoy.

En parte del comunicado se lee: “Melissa, me humillaste y yo solo te he querido y respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio terminara así. Pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos. Mi conducta demuestra lo que soy, además que humillaste a nivel nacional con un ampay, ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú”. Fue lo que manifestó el futbolista en uno de los 5 puntos que mencionó en el comunicado