Melissa Paredes: “me fui de la casa porque había maltrato psicológico”

Melissa Paredes salió a declarar esta mañana sobre cuál fue el motivo por el cual decidió abandonar la casa donde convivía con su exesposo el futbolista “Gato” Cuba en el programa de América Hoy.

“Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. Creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos y hay peleas, no es algo sano para mi hija. No es saludable, por eso yo la traje aquí. Está feliz y tranquila. Ayer vino su padre a visitarla, no le voy a prohibir a su padre que la vea”, expresó.

Segú la actriz y también conductora ese fue el motivo principal por el abandonó la casa. Además, afirmó que le parece una bajeza las acciones que tomo Cuba ante su decisión de retirarse de la casa en la que aún convivían.

“Ésta haciendo esta bajeza solo para castigar a Mía, porque la está castigando a ella y a mí porque soy su madre”, aseveró.

Melissa se mostró completamente indignada y afirmó que así Rodrigo el “gato” Cuba compre a todo el Perú, ella peleara por su hija.