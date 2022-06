Mon Laferte se enamoró perdidamente de un peruano, “Le escribí una canción”

La cantante chilena Mon Laferte, quien se convirtió en madre el pasado 10 de febrero, sorprendió al contar un secreto frente al mexicano Yordi Rosado, durante su viaje a Lima en 2014 se enamoró de un joven, quien la siguió hasta México, país donde reside actualmente, pues tiene relación con su canción “Amor completo” que fue compuesta de manera especial, ya que está inspirada en un peruano del que se enamoró perdidamente. A pesar de que los sentimientos fueron correspondidos, la historia de amor no resultó como ella imaginó.

Relató en la entrevista publicada en YouTube, el 12 de junio, “Yo estaba en el Perú y me enamoré perdidamente de este chico. Me gustaba mucho luego de quedar impresionada con un joven al que conoció en una visita fugaz a Lima en agosto de 2014, Era un viaje pasajero de tres o cuatro días. Me enamoré y le escribí “Amor completo”. La intérprete chilena llegó a la capital peruana para brindar un concierto acústico en Cholo Art & Fun, de Barranco, junto a la cantante peruana de R&B y soul, Cristina Valentina.

Mon Laferte emprendió el regreso a tierras aztecas, donde tiene fijada su residencia desde hace años, cerrados sus compromisos en Perú, La cosa es que a las dos semanas me dice: ‘No puedo vivir sin ti’ y viene a México a buscarme, La llegada del pretendiente tomó de sorpresa a la voz de “Mi buen amor” quien, según dio a entender, tuvo que decirle que esa historia ya había terminado.

A finales del julio de 2015, la chilena lanzó la balada romántica “Amor completo” como segundo sencillo de su disco, que fue nominada a Mejor Álbum Alternativo en los Latin Grammy 2016.

Mon Laferte anuncia su regreso a los escenarios, tras convertirse en madre primeriza, Mon Laferte anunció que volverá a los escenarios el próximo 22 de junio en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, publicó la artista chilena en sus redes, “¿Me acompañan a mi primer concierto ahora que soy mamá?”.