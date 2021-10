Rodrigo Cuba le exige a Melissa Paredes que pague la luz pese a que ella le indica que se retirará (VIDEO)

En el programa “América hoy”, se difundió un audio en que Rodrigo Cuba le exige a Melissa Paredes Cuba que pague el servicio de luz, pero ella le indica habían quedado en que él se iba quedar en el departamento ambos compraron con un préstamo que vienen pagando.

En ese sentido, Ethel Pozo le consultó a su excompañera cuáles habrían sido las razones que motivaron al padre de su hija a actuar de esta manera y no querer que ella deje el inmueble en el que hasta el último jueves vivieron juntos con su pequeña hija.

“Yo creo que hay dos razones: la primera, lo material, porque eso es lo único que le interesa al señor, porque ni siquiera le preocupa su hija. Cuando le digo que me la voy a llevar, ni siquiera pregunta a dónde, no le interesa, solo le interesa que pague la luz, nada más”, dijo inicialmente.

“La otra, es que no acepta y nunca aceptó, y hasta ayer, que yo me he retirado (de la casa donde vivían), que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estábamos juntos, está obsesionado conmigo”, agregó, provocando la sorpresa de la hija de Gisela Valcárcel.

Paredes contó que después del ‘ampay’ con Atnhony Aranda, ella le dijo al futbolista: “Rodrigo entiende yo no voy a volver contigo… Terminamos, ahora hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No puedo, no quiero, pero él no me escucha. Yo no existo, para él lo que yo piense y sienta como mujer no vale”.