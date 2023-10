88 / 100 Funciona con Rank Math SEO

Luciana Fuster partió hacia el país asiático para participar en el famoso concurso de belleza

Modelo peruana rumbo a Vietnam

Luciana Fuster está a menos de 24 horas de iniciar su participación en el Miss Grand International 2023 en Vietnam, que tiene como fecha central el próximo 26 de octubre en la ciudad de Ho Chi Minh, ubicado al sur del país asiático.

«Nuestra representante de Perú en el concurso ‘Miss Grand’ ha estado preparándose en todas las áreas requeridas para destacar en uno de los concursos de belleza más prestigiosos. En este certamen, se evalúa no solo la pasarela, la belleza y la elección de vestuario, sino también diversas aptitudes, como el dominio del inglés, las habilidades vocales y su desenvoltura en el escenario.»

Y una manera de demostrar su compromiso es que, Luciana renunció al programa donde competía en ‘Esto es Guerra’ para tener más tiempo para pulir algunos detalles que le faltan para su viaje al país asiático.

En el último post de mis Grand internacional Luciana Fuster estaría quedándose fuera del top 5 para la cena con el presidente de dicho certamen.

Quedan menos de 24 horas para que se cierren las votaciones ¿quieres saber cómo votar?

La organización del Miss Grand International 2023 ha preparado un concurso mediante sus redes sociales, donde las cinco reinas con mayor puntaje podrán cenar con el presidente del certamen, Mr. Nawat y la vicepresidenta, Miss Teresa y Queen Isabella.

Para que nuestra representante Luciana Fuster pueda acumular el mayor puntaje posible se puede votar dando un corazón en su última fotografía en la cuenta de Instagram del certamen, que equivale a 10 puntos y quede en el Top 5.

Mientras que en la página de Facebook del concurso es 3 puntos por un like y 5 puntos por compartir la fotografía de la peruana.

