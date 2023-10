90 / 100 Funciona con Rank Math SEO

Sorprendió a sus fans

La chalaca Melissa Klug llamó la atención de sus seguidores al compartir un inusual post sobre el embarazo. Como se sabe, la ‘Blanca de Chucuito’ está a pocas semanas de conocer a su bebé, fruto de su relación actual con Jesús Barco. En medio de esta etapa, la figura pública se mandó con un sorpresivo mensaje.

Recientemente, la mamá de Samahara Lobatón encendió las alarmas tras mostrar un peculiar post en sus redes. Y es que, como se sabe, la ex de Jefferson Farfán siempre se ha mostrado activa en las plataformas. No obstante, causó diversas reacciones al dejar entrever que en su etapa de gestación no todo va de maravillas y que, a veces, tiene días difíciles.

Este fue el llamativo mensaje de Melissa Klug sobre el embarazo

Hace unas horas, a través de su cuenta oficial de Instagram, la Klug se mandó con un mensaje que no pasó desapercibido. «No todos los días del embarazo son fáciles, pero cada día me acerca más a ti», reposteó la empresaria en sus redes sociales.

Ante ello, puso en evidencia que su nueva etapa no es fácil, pero también resaltó que está ansiosa en conocer pronto a su última ‘engreída’. Vale precisar que Melissa tiene cinco hijos y su bebé en camino, Cayetana, será su sexto retoño, mientras el jugador del Sport Boys se estrenará en esta nueva etapa de la paternidad.

Jesús Barco habló públicamente de su sincero amor por Melissa Klug y su bebé

Hace unos días, en una entrevista loca, el deportista Jesús Barco se refirió sobre su relación amorosa con la chalaca Melissa Klug, quien será la madre de su primogénita. El futbolista contó que ya tienen el nombre para la bebé. Además, reveló que tiene los pies sobre la tierra y tiene claro sus responsabilidades de ahora en adelante en su etapa de padre.

“Feliz, muy feliz. Estoy motivado por la llegada de mi bebé. Me hace que ahora ya no solo piense en mí, tengo a una niña que pronto va a llegar. Creo que todo lo que yo haga va ser para ella y tengo que madurar para poder darle lo mejor. Sí, tenemos el nombre, pero no llegamos a un acuerdo”, comentó.

Por otro lado, impactó al confirmar que él es familiar de Roberto Challe. “Hay un cariño, es el club en el que debuté, que me abrió las puertas en el fútbol profesional. Muy agradecido con el Club. Sí, –soy sobrino de Roberto Challe– por un familiar de mi padre. Challe me ayudó bastante, aunque no debuté con él. Aprendí las cosas que él quería”, acotó a la prensa.