Luego de que Víctor José Minaya Subilete, jefe de Caja de la Universidad Nacional de Ucayali, se entregara a la justicia la tarde del sábado 23 de septiembre del año en curso, luego de que el Poder Judicial solicitara la detención preliminar del mencionado junto a Ricardo Mejía Sifuentes administrador de la casa superior, Clelia Marlene Cavero López tesorera y Roberto Carlos Céspedes Isla, este diario accedió a sus primeras declaraciones donde niega responsabilidad para el rector Carlos Fachin Mattos.

Frente a la interrogante con respecto al caso 2017-270-0 relacionado a la Presunta Comisión del Delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado en agravio del Estado y la UNU con respecto a los ingresos de caja que no fueron ingresados en su totalidad en las cuentas de la entidad correspondiente al período 2017 Enero al 15 de septiembre y período 2016 mayo a diciembre, éste dijo que el 2016 se ha depositado en las fechas establecidas, sin embargo las del 2017 se hicieron en fechas posteriores.

“Debo precisar que los depósitos no se realizaban de manera oportuna, debido a que el administrador el arquitecto Ricardo Mejía me llamaba a su oficina y me solicitaba una cantidad de dinero y por ende no completaba para realizar el depósito correspondiente que guarda relación con todo lo faltante”, explicó.

Dijo que el dinero faltante correspondiente a los meses de mayo y junio fue entregado por el mismo Ricardo Mejía para “regularizarlo”. “Cuando la Policía pide la información yo hablé con el administrador Ricardo Mejía y le dije que estaban solicitando los ingresos y depósitos correspondientes al mes de mayo y junio 2017, y el arquitecto me dijo hay que regularizarlo y me dio el dinero para realizar el depósito correspondiente en las cuentas de la Universidad, es por ello que se ha realizado el depósito en fechas distintas”.

Según la participación del rector de la UNU Carlos Fachin Mattos, Minaya dijo: “No tenía ninguna participación, las órdenes venían directamente del administrador Ricardo Anastasio Mejía Sifuentes”.

Dijo que el dinero faltante le fue entregado por Ricardo Mejía en efectivo para la realización de los abonos a las cuentas de la entidad en fechas que indica la carpeta fiscal. Finalmente el exjefe de Caja UNU agregó que sería la primera vez que pasa por este tipo de actos y que se encontraría arrepentido por lo que decidió ponerse a derecho con la justicia