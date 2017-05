Faltó el respeto al concejo municipal

Compartir

Deivid Ramírez Saravia, regidor del Concejo Municipal de la provincia de Padre Abad, afi rmó que los funcionarios del ejecutivo que encabeza el alcalde Hugo Sosa García le faltó el respeto a él y a los miembros del pleno que asistieron a la sesión programada el viernes 5 de mayo. “Una falta de respeto a los miembros del concejo municipal y del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017, por parte del ejecutivo de la Municipalidad Provincial de Padre Abad”. El concejal, sustentó que en la reunión convocada, los funcionarios responsables no tuvieron la documentación técnica correspondiente para responder la pregunta sobre si el compromiso anual del presupuesto participativo 2017 se cumplirá o no y cuáles son las acciones y estrategias para cumplirla. Agregó que ante ello, conocen de cerca donde se está afectando el presupuesto del presente año fiscal de la municipalidad de Padre Abad. También dijo que “de manera conjunta con mis colegas solicitamos la presencia del alcalde, de lo contrario no entraremos a la reunión porque como representante legal de la Municipalidad tiene una gran responsabilidad social, política y económica para solución de los problemas de la población de la provincia de Padre Abad. Según el acta de acuerdos y compromisos del proceso de presupuesto participativo basado en resultados del año pasado los proyectos y acciones priorizadas son el mejoramiento de la carretera del km. 5 al C.P. Divisoria a Sinchona – 8 Km al caserío Margarita del Centro Poblado de Divisoria, construcción del camino vecinal del caserío Alto Oriental al anexo del sector Nueva Selva, refacción del puente peatonal del caserío Nuevo Mundo sobre el Río Chino del Centro Poblado de Previsto, entre otros valorizados en más de 200 mil soles.