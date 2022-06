Jazmín Pinedo dijo : «Magaly me da pena» 

Jazmín Pinedo, tras el comentario de Magaly Medina en contra la conductora de «+ Espectáculos» decidió hacerle frente este lunes 20 al responder a sus acusaciones.

En «Magaly TV: La Firme», la popular ‘Urraca’ había dicho que Pinedo necesitaba que su equipo le dicte lo que debía decirle. Por ello, en la emisión de su programa de este lunes, la exintegrante de «Esto es guerra» se retiró el audífono del oído y aseguró que no requiere que le «soplen» su respuesta.

«Su productor trabajó en algún momento conmigo como mi director periodístico y él más que nadie sabe que no necesito que nadie me dicte nada, ni que me digan qué tengo que opinar o decir…», indicó. Y, seguidamente, explicó la razón por la que se oye una voz de fondo en su primera respuesta del viernes.

Por lo que Pinedo afirmó que así es la manera de como se trabaja en un programa, “Ella dice que se escucha una voz en el set, así es, como se escucha en todos los sets. Todos los productores le hacen alcance a sus conductores, como lo hace el señor Patrick, su productor, que siempre le da alcances».