A las 9:00 de la mañana de ayer, la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Coronel Portillo con el fiscal Jhonny Joel Mauricio Prado a la cabeza, realizó una diligencia para constatar la denuncia que colocó Ruth Mena en contra de 25 investigados por robo agravado, usurpación agravada, daño agravado, receptación agravada y apología de delito.

Esta diligencia se desarrolló en un terreno que tenía pintado en el exterior la frase ‘Local Comunal del Pueblo’ en la asociación de moradores 2 de Abril, a la altura del kilómetro 9 de la carretera Federico Basadre. Para ella se requirió la presencia de 20 efectivos policiales solicitados para brindar garantías en seguridad a las acciones fiscales. La diligencia en cuestión se dio debido a que Rudi Moena Rodríguez habría denunciado el robo de cerdos y aves de corral de su propiedad por parte de al menos 25 moradores de la asociación. Luego que se hicieran la toma de declaraciones de la denunciante en el exterior del terreno, procedieron a romper el candado que se encontraba en la puerta para ingresar al interior.

Una vez terminadas las diligencias donde supuestamente habría ocurrido el robo de los animales de granja, el fiscal, el asistente para tomar notas, la asistente para filmar a los moradores protestantes, los aboga dos y la supuesta agraviada, ingresaron en el domicilio de Elida Zumaeta Pereyra, lugar donde supuestamente se encontraban los animales disputados. Con una duración de más de dos horas la diligencia culminó con el retiro de las fuerzas del orden y la ley y las expresiones de repudio de la población hacia Moena debido a que su pareja es sindicado como el principal responsable de la muerte del dirigente de la asociación Neil Pinedo Flores, asesinado el pasado 27 de julio.

INDIGNACIÓN La población estalló en indignación con la llegada de las autoridades ya que, según refieren, en los 62 días que han transcurrido desde el asesinato de Neil Pinedo Flores, según señalan los propios moradores, no se hizo ninguna diligencia fiscal de tal magnitud. Elida Zumaeta, viuda de Neil Pinedo dijo “Ya son dos meses y no hay justicia. Como para ese asesino hay justicia por sus chanchos, por sus perros, que dicen que han muerto sí; y para una persona no tiene justicia. La viuda y madre de cuatro hijos también señaló “El único responsable (del asesinato de Neil) es Wilder Ruíz del Águila porque constantemente se iba a amenazarle, hasta le amenazó a mi hijo”, mientras otros vecinos gritaban “Por chanchos, por pollos vienen; por una persona no, no hay justicia”.

Los presentes reclamaban cómo incluso la viuda de Neil Flores se encuentra entre los investigados por este supuesto robo de animales. Una vecina declaró “Dejen de estar investigando robo de pollo y chancho e investiguen la muerte de nuestro presidente” asimismo los moradores increpaban malos manejos con los que habrían amasado entre Wilder Ruíz y su mujer una pequeña fortuna. Los moradores aprovecharon también la presencia policial para advertir que las personas que se encontraban en el lado opuesto a ellos los vienen amenazando en sus domicilios.

AMENAZAS Junto a los reclamos de malos manejos existía una denuncia constante de amenazas telefónicas y presenciales. Todos los presentes sindicaban a Wilder Ruíz como una persona que siempre lo amenazaba públicamente de muerte frente a toda la comunidad y en privado. El finado Neil Flores no era la única persona amenazada. Una vecina dijo “ahorita estamos hablando, mañana nos van a llamar amenazando así son. Mi esposo ha recibido llamadas, son varias personas, balas dejan ahí (en puerta de casa), amenazan“.

En medio de estas declaraciones José Castro, secretario de organización de la nueva junta de 2 de Abril dijo “a mí me están amenazando, ya han pagado la mitad para que me maten, mi cabeza cuesta 15 mil soles, yo voy a ser la próxima víctima. Yo soy el que ha descubierto el fraude que el señor Wilder estaba haciendo por eso me quieren matar a mí también, ya han pagado 7 mil 500 por mi cabeza, están esperando que paguen todo para que me maten, yo voy a ser la próxima víctima, me recordarán”.

Esta situación viene generando una alta tensión en la población que habla de levantarse en contra de las personas que los tienen amenazados permanentemente en un lugar donde, según señalan los moradores, no existe presencia policial ni de ninguna otra clase de autoridad.