POR RECIBIR PRESUNTA COIMA PARA VACAR A ALCALDE

Los regidores de la Municipalidad Distrital de Honoria, Zenobio Aliaga Escobar, José Rivera Vílchez, Federick López y Sonia Pinedo Maynas, serán investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali por la aparición de un video donde presumiblemente recibían dinero para vacar al alcalde de la jurisdicción, José Alfonso del Águila Grández. En su momento, el diario IMPETU dio a conocer que los citados regidores llegaron a la ciudad de Pucallpa a negar los cargos imputados en su contra, pese a tener conocimiento de la existencia del video, hoy materia de investigación por parte del Ministerio Público. En ese momento, Aliaga Escobar, Riva Vílchez, Pinedo Maynas y Federick López, lo único que reconocieron es haber dialogado con una persona, de quien no pronunciaron sus generales de ley, solo que se presentó como un hombres de leyes que les podría prestar asesoramiento en algunos de temas; subrayando que jamás recibieron dinero alguno para promover la vacancia de la autoridad edil de esa jurisdicción. Hoy, los integrantes del pleno del consejo de la Municipalidad Distrital de Honoria son investigados como presuntos autores materiales e intelectuales del hecho materia de controversia; en sus defensa una vez más, seguros que no tienen nada que ver en el hecho que se les imputa, expresaron que no tienen te mor por el proceso de investigación o el contrario que se determine quienes son los responsables del citado hecho. El alcalde del distrito de Honoria y simpatizantes de su administración, precisaron que seguirán de cerca el caso, y los resultados que puedan obtener la Fiscalía de Huánuco y Ucayali, para esclarecer este hecho que de comprobarse sería un nuevo caso de corrupción al más alto nivel en los gobiernos locales del país.