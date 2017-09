La región Ucayali enfrenta una crisis política en sus diversas administraciones locales, el distrito Manantay creado en el 2007 ha desatado un papel protagónico en los últimos años; toda vez que su primera autoridad municipal Guillermo Chino Mori hoy se encuentra recluido en el centro penitenciario de la ciudad de Pucallpa desde el año 2015 y en estos días, diversos vecinos de la localidad anuncian que, con benefi cios de por medio, ya saldrá de prisión para volver a postular a la alcaldía. Esta historia de compras, favorecimientos y reclusión llegó a su fi n el pasado 11 de junio del 2015, cuando la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, sentenció al exalcalde del distrito de Manantay a cuatro años de cárcel por una sobrevalorada compra de terrenos en favor de la Municipalidad Distrital de Manantay. No obstante de tener sentencia privativa de libertad efectiva, se le ha inhabilitado por dos años para ejercer cualquier tipo de cargo público. Asimismo se resolvió que pagará una reparación civil de 90 mil nuevos soles de manera solidaria. En esta sentencia, a su vez está incluido el asesor legal de su gestión, Carlos Angulo Zañartu. Durante el proceso seguido a Guillermo Chino Mori la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali demostró que la citada autoridad municipal y los funcionarios ediles actuaron en benefi cio de un particular, con el ánimo de favorecer económicamente a un tercero, al demostrar que el inmueble destinado a las ofi cinas administrativas de la municipalidad fue comprado en S/.2’242,000, precio propuesto por el dueño del inmueble, Milton César Asmat Mallqui. En el juicio oral, la responsabilidad penal de los sentenciados quedó demostrada con una serie de acciones previas y durante la suscripción del contrato que realizaron los implicados para benefi ciarse, exonerando del proceso de licitación pública y adjudicando en forma directa al propietario de dicho predio. Conocedor de la sentencia que no lo favorecía, el 15 de junio en horas de la tarde el exalcalde del distrito de Manantay, Guillermo Chino Mori se entregó al Poder Judicial de Ucayali para cumplir su condena efectiva en el establecimiento penitenciario de Pucallpa. Desde esa fecha el tiempo ha trascurrido en una celda; hoy sus más cercanos seguidores están pen dientes de su salida del penal de Pucallpa, en virtud al benefi cio legal de dos por uno. Otros más escépticos sostienen que tendrá que cumplir los cuatros años de prisión de manera íntegra, toda vez que la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal no lo favorece, situación que desalentaría su regreso a la palestra política, más aun en un escenario donde a pesar de todo lo sucedido cierta parte de la población del distrito de Manantay reconoce su gobierno municipal.