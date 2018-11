Hospital de Purús y saneamiento de Breu, sin solución a la vista:

13 Noviembre, 2018 120

Hasta cuándo la provincia de Purús y el distrito de Yurúa tienen que esperar que las autoridades que gobiernan actualmente, es decir el gobernador Manuel Gambini y su gerente general, Luis Briceño sepan hacer las cosas correctamente. En primer lugar planificando y elaborando expedientes técnicos acordes a la realidad, considerando la lejanía y las dificultades para hacer llegar los materiales de construcción a estas dos localidades que esperan sus servicios básicos.

No sabemos a quién se le ocurrió y con qué intenciones permitieron otorgar la buena pro a empresas constructoras conocidas por incumplir eficientemente con sus responsabilidades, ahora para hacerse de esta obra se agruparon como el Consorcio Salud Purús y subcontratar el transporte con alguien que no cumple con los requisitos mínimos para realizar el transporte de los materiales de construcción por estos ríos que tienen calado por corto tiempo y en la época de invierno. Además, estos no cuentan con embarcaciones propias y tienen que subarrendar con otros armadores, corriendo el alto riesgo de incumplir con el servicio de transporte.