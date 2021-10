Detienen a hombre acusado de violar e intentar enviar a Lima a niña de 13 años

Un hombre de 34 años fue detenido el último martes luego que se denunció que habría violado e intentado llevar a una menor hacia la ciudad de Lima, cuando la niña se topó circunstancialmente con el sujeto en el mercado modelo de Huánuco.

Según versiones de la policía la menor de iniciales N.D.J de 13 años se fugó de su casa ubicada en Utao y llegó al mercado buscando el puesto de carne de la conocida de su papá con el fin de pedirle auspicio, pero no la halló. Fue en ese momento que se encontró con Miguel Ángel Huamanvilca Caqui de 34 años

“Yo me acerqué y le pregunté por la señora y él me dijo que no estaba, luego me preguntó si ya había almorzado y le dije que no, entonces me dijo vamos a mi casa para que comas. Yo acepté, pensando que era una buena persona”, contó la menor agraviada.

Ya en la vivienda el sujeto no cumplió su ofrecimiento, por lo que la menor pidió que le prestara su ducha para bañarse. Él se ofreció a ayudarla a bañarse, pero la menor se negó. Cuando terminó de asearse, el sujeto aprovechó que se encontraba desnuda para ultrajarla sexualmente y luego le compró un pasaje hacia la ciudad de Lima y la embarcó

En el trayecto, el bus fue intervenido e identificaron a la menor, pues su padre había puesto una denuncia de desaparición. La menor fue trasladada a la comisaría y contó lo que le había sucedido, por ellos miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), sección trata de personas detuvieron al sujeto.

Miguel, es acusado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual. En la modalidad de violación sexual en agravio de una menor de 13 años. “Yo no la he violado, más bien yo la he ayudado a ella, porque tú le pegas”, me dijo el implicado” manifestó el padre de la menor.