Exjugador denuncia estafa de 2 mil 500 dólares

HUÁNUCO: El exjugador del León de Huánuco, Ariel Rodas, denuncia presunta estafa a empresario, donde Juan Carlos Cueva Fuster, defensa legal del jugador, afirmó que si hubo contratos firmados y flyers donde se muestra el evento y fotos de Rodas.

El club se ha visto involucrado en bochornoso episodio, volviendo a manchar la imagen institucional, el empresario Kevin Jonathan Ortiz Acosta, como organizador del evento deportivo, “Reencuentro y reconocimiento del club León de Huánuco”, contrató al futbolista argentino.

El evento se desarrolló con normalidad el último sábado 6 de agosto, Ortiz Acosta, no terminó de cancelar los honorarios de Gustavo Rodas, el empresario aún le debe 2,500 dólares.

El futbolista dijo, el señor Acosta no me da la cara y no responde las comunicaciones. Fui víctima de este fraude, los representantes del club huanuqueño lo trajeron con engaños y que no pretenderían pagarle a pesar que, existe un contrato de por medio.