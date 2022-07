Paro nacional no se sintió en Huánuco

El panorama en Huánuco no fue muy distante al de Pucallpa, pese a que la Unión de Gremios de Transporte Multimodal anunciara el paro indefinido, en la ciudad de “Los Caballeros de León”, todo marchó como cualquier otro día.

“Dentro del sector de transportistas de Huánuco no existiría un nivel de articulación que permita organizarse gremialmente para participar en el paro que diversos gremios a nivel nacional realizarán hoy en todo el país. A fin de protestar contra el continuo incremento del combustible”, criticó el exdirigente de transportistas, Evaristo Bueno Tafur.

El dirigente también explicó que después de los incidentes vandálicos registrados, durante el paro general de abril del 2022, existe una crisis dentro del gremio de transportistas que genera la desunión e impide que el paro tenga el debido impacto.

Además, añade que no hay dirigentes dispuestos a asumir la conducción del gremio debido a los costos que estos acarrean. “El manejo de las empresas de carga pesada lo hacen desde Lima, Arequipa y otras ciudades del país”, comenta el dirigente.

Cabe señalar que Bueno Tafur se encuentra enjuiciado por los actos vandálicos ocurridos en el último paro de transportistas y agricultores en abril de este año.

“Hasta ahora no tenemos dirigentes, porque nadie quiere asumir (la dirigencia) después de los hechos de violencia, ahora yo tengo que pagar un abogado para que me haga la defensa y demostrar que no soy responsable de las cosas ocurridas y ese es el temor de mucha gente que no quieren asumir un cargo de representación”, aseveró.

En este sentido, Bueno Tafur exhortó a los diversos gremios a organizarse para establecer en Huánuco un órgano de defensa. Refirió que desde Huánuco enviaron un documento al ministro de Transportes y Comunicaciones solicitando una reunión macrorregional en Huánuco, con la participación de representantes de Pasco, Junín, Ancash, San Martín y Ucayali; con el fin de establecer una mesa técnica, en el que se tiene que hablar tal como son los problemas y buscar las soluciones.

“No podemos tomar medidas alocadas, ni a último minuto, se tiene que planificar, difundir y evitar lo ocurrido el 4 y 5 de abril, cuando se registró ataque a la Gerencia de Transportes, vivienda del alcalde, quemaron vehículos y hubo un muerto en Ambo”, subrayó Bueno Tafur.

