El entrenador del ‘Decano’, Ricardo Zielinski, tendrá serios problemas para armar su equipo, con varias bajas entre jugadores lesionados y otros que no están habilitados para jugar en la Copa Sudamericana. Franco Sbuttoni, David Valdez y Gabriel Risso Patrón ingresarán en la defensa ya que Nicolás Romat, Rafael García y Nahuel Zárate, titulares el viernes en la derrota por 2-0 ante Vélez en la segunda jornada de la Superliga argentina, no pudieron ser incluidos en la lista de buena fe para la competencia internacional. En el mediocampo estarán Dardo Miloc y Gervasio Núñez porque Gonzalo Freitas no puede jugar la Copa Sudamericana y Guillermo Acosta fue descartado por un desgarro.