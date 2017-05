Javier Campos Mosquera, jefe regional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, atendió la solicitud de diario Ímpetu a fi n de despejar algunas interrogantes sobre la alerta dada por un poblador indígena de la provincia de Purús respecto que acontecería en esa jurisdicción el tráfi co de combustible brasileño que llega a Puerto Esperanza para abastecer a las reparticiones públicas, como la municipalidad de Purús y la Gerencia Territorial. Su respuesta sobre el tema fue que Osinergmin, tiene la responsabilidad dentro de la cadena de comercialización del combustible y gas licuado de petróleo en Ucayali, vale decir el control de la calidad, cantidad del despacho del combustible hacia los usuarios en los establecimientos formales. Sin embargo, considera que la parte de control del contrabando corresponde a otra institución; Osinergmin realiza sus labores dentro de sus competencias subrayando que en principio en Puerto Esperanza – Purús no hay establecimientos de venta formal de combustibles. En este contexto, dijo no tener conocimiento si se desarrolla o no actividades ilícitas para dotación de combustible en esa jurisdicción, correspondería a las autoridades fronterizas dar conocer lo que está aconteciendo. Al no haber establecimientos formales en Purús, no hay nada que controlar, dijo no poder absolver la interrogante cómo llega el combustible hacia esa provincia, porque el control de los ríos y aéreo no es su responsabilidad, ni el control de carreteras. Campos Mosquera, refi ere que de acuerdo a la envergadura de la noticia, corresponde al Ministerio Público de la jurisdicción intervenir de ofi cio, por no ser de su competencia en aspecto; pero igualmente la falta de control de fronteras es un problema y se tiene que controlar las acciones de transferencia del Perú hacia Brasil o Brasil hacia Perú, y como representante del Osinergmin no lo puede determinar. Incide que el rol del Osinergmin es la parte formal, con acciones preoperativas, buscar que un establecimiento sea seguro tanto para el dueño como en los alrededores, “eso se llama, supervisión preoperativa, porque cuando se construye un grifo, se hacen las pruebas necesarias, para que el establecimiento tenga las condiciones de seguridad, para recién poder otorgar los permisos c para que empiece sus actividades; pero ello, no signifi ca que Osinergmin otorgue el permiso para la comercialización, la licencia de funcionamiento lo entrega el gobierno local correspondiente”, aclaró. En estos casos, la jefatura regional de Ucayali interviene con la parte de orientación a las autoridades, informándoles cual es la cadena de información que debe cumplirse en la comercialización de combustible; somos apoyo técnico del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, u otras instituciones que intervienen en este aspecto que se considera un delito, porque trasgrede las medidas administrativas propias de nuestra responsabilidad. En la administración del Osinergmin no estamos califi cando delitos, califi camos faltas administrativas; ante la alerta formulada desde la provincia de Purús, los gobiernos regionales o locales tienen su control interno para actuar en estos aspectos; ejerciendo un control concerniente a la facturación de los combustibles, reiteró.