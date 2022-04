Vecinos se encadenaron a parroquia para pedir obras a autoridades

Los vecinos de la calle Caballero Lastre, ubicado en la zona de Moronacocha, en el distrito de Iquitos, departamento de Loreto, se encadenaron el puerta de la Parroquia Señor de los Milagros como medida de protesta para pedir al alcalde de Maynas realizar el alcantarillado y empistado de la zona de San José – 27 de diciembre.

“Aquí estamos dirigentes y vecinos de la zona de Vargas Guerra, Moronacocha, Tupac y Micaela para solicitar que realizan está obra de importancia para esta zona de la ciudad, ya que no cuentan con alcantarillado, pistas, veredas y áreas verdes”, declaró uno de los manifestantes.

Los vecinos indicaron que si la municipalidad no tiene la logística necesaria, deben remitir el expediente al Gobierno Regional de Loreto para que lo ejecute en la brevedad posible y con todos los acabados pertinentes. Además que anunciaron que estarán vigilantes a que la obra culmine de buena manera. Los manifestantes no descartan continuar con sus medida de protesta, o radicalizarla, en caso de no encontrar soluciones en las autoridades locales.