Los moradores de las primeras cuatro cuadras del jirón Arequipa se encuentran seriamente disgustados con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ya que, según señala Rosario Mendoza Santillán, representante de los vecinos y vecinas de dicha calle, ellos habrían ganado mediante el presupuesto participativo la ejecución de la obra de su calle y que hasta el momento, no se ha realizado. Según señala Rosario, la MPCP les ha indicado que su obra sí se realizará; pero, van a solicitar al Ministerio de Vivienda para que realice dicha construcción. Mendoza Santillán declaró “Yo he estado dos veces en el presupuesto participativo, nos han dicho que nuestra calle ya está considerada en ese presupuesto e inclusive ya nos iban a hacer la obra. Lo que nos dicen ahora que lo van a hacer a través de Vivienda. Esa es la preocupación de nosotros ¿Por qué se está queriendo pasar a otro presupuesto? De repente nuestro presupuesto se ha utilizado en otras obras. Nosotros estamos muy preocupados por esto”. Los vecinos refi eren que otras calles aledañas sí están siendo pavimentadas así como otras que no estaban consideradas como la avenida universitaria por donde vive el alcalde, según refi rieron. El riesgo latente está en el caso de suscitarse una emergencia ya que según dijo Rosario Mendoza salir de ahí un día de lluvia es casi imposible, sobretodo porque las cuadras 1 y 2 se inundan por completo afectando a más de 40 familias. FERNANDO GONZÁLEZ POLAR