JONNY LESCANO: “No hay división en Acción Popular y no soy grato a la cúpula del partido”

El congresista que fue denunciado por acoso, exhibe peritajes internacionales y esgrime diversos argumentos que “demuestran que es falso”, sin embargo, tampoco descarta que se trate de una zancadilla interna cuando se preparan para la elección al candidato presidencial populista en el 2022.

¿Cuál es el motivo de su visita?

Bueno, los políticos siempre tenemos que estar recorriendo el país para conocerlo mejor y tomarle la temperatura. Además porque hemos tenido buenos resultados en las elecciones regionales y municipales, entonces hay que estar vinculado a las bases. Tenemos Lima y tres regiones, entonces hay que fortalecer eso.

¿Es repentino su interés por la Amazonía?

No, he venido antes en varias oportunidades y hay temas sustanciales como el gas, la madera y lo que se hace en la UNIA es muy interesante.

¿Cómo va su asunto de la acusación por acoso a una periodista?

Bueno, tengo peritajes internacionales que demuestran que ese chat fue elaborado mediante fotoshow y que fue un montaje con intenciones políticas. Fue una calumnia fujiaprista… y me han suspendido 120 días…

Congresista, hay quienes consideran que fue una zancadilla interna…

Bueno, no lo sé, pero si fue una zancadilla interna habrá quien responda por eso…

Congresista, hay quienes lo consideran un provinciano entrometido y peligroso para el eje de poder limeño…

Bueno, eso sí, también y por eso me han tenido un mes en el supuesto banquillo, con chat falsos. Yo, digo como es que a los corruptos del Congreso que tienen planillas falsas no los han atacado nunca, sin embargo, conmigo…

¿Usted se siente marginado al interior de Acción Popular?

No, no me siento marginado, sino por el contrario, respaldado por las bases, por el pueblo, las bases me brindan un gran apoyo.

Congresista, las bases ¿Y la cúpula?

No tengo idea, no les he escuchado hablar mal de mí, pero no me importa mucho la cúpula…

¿Usted no se siente parte de esa cúpula?

No, porque yo soy militante de base…

Congresista pero cuatro veces parlamentario…

Sí, pero elegido por el pueblo. Yo me siento bien el partido, pero a los miembros de la directiva nacional los dejo opinar, por ejemplo en el congreso yo enfrento al fujiaprismo mientras Victor Andrés Belaunde no, se lleva bien con ellos.

Con Barrenechea, ¿cómo se lleva?

Tengo diferencias…

En Acción Popular hay quienes consideran que Barnechea esta mejor en el Apra. ¿Usted qué cree?

Bueno, yo lo he visto muy cómodo en el Apra, y con las palabras que dijo en el velatorio de Alan García con una rosa en la mano, se puede pensar muchas cosas.

¿Usted si comería chicharrón?

Yo como chicharrón, mondongo, camote, queso, choclo, soy provinciano.

¿Usted apuesta al Perú Provinciano?

Yo apuesto al Perú, a todo el Perú. Tenemos una deuda histórica y una brecha que cerrar al interior del país, no en Lima, en las provincias.

Se afirma en Acción Popular que usted podría tener una alianza con Raúl Diezcanseco. ¿Es cierto?

No, para nada, yo no tengo dinero, soy abogado y docente universitario, Raúl Diezcanseco tiene mucho dinero y tenemos una visión distinta del país. No, de ninguna manera. Hay quienes creen que por haber estado cerca del presidente Belaunde, tienen más derecho que los demás. La militancia es importante más allá de los apellidos.

¿Usted cree que es la hora de Acción Popular?

Si, pero de la Acción Popular primigenia, de la entonces, la auténtica…

Del manguerazo de Belaunde…

Si, de esa, pero no de la que transa con el aprismo y los fujimoristas, esa no.

Pero Muñoz, el alcalde de Lima, no es de canteras acciopopulistas.

Bueno, si hace poco es militante, salió de Somos Perú, pero tiene un mérito grande al salir elegido alcalde de Lima, y hay que apoyarlo.

¿Según sus cálculos, cuántos precandidatos presidenciales tendrá Acción Popular?

Tres o cuatro, tienen pretensiones.

¿Este es su último periodo como congresista. Y si no gana la presidencia, que hará?

Soy abogado y seguiré siendo profesor universitario, soy profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano.

¿Volverá a Puno?

Siempre voy, todos los meses y volveré a ser profesor universitario.

¿Hay división interna en Acción Popular?

Hay discrepancias, que son naturales en los partidos.

¿Son profundas como para una división?

No, no lo creo, a veces no se ponen de acuerdo, eso es todo y es natural en un partido democrático.

¿Hay grupos económicos al interior de Acción Popular?

Mire, que yo conozca, no sé, creo que un partido no puede estar hipotecado al poder económico.

¿Cómo financia su campaña?

Para salir congresista en Lima he gastado 30 mil soles, me iba al tren eléctrico y al metropolitano con un megáfono y sobre todo, saludaba y hablaba con la gente. Iba con mi esposa y dos amigos.

Pero ahora está suspendido y no gana sueldo.

Bueno, me ayudan algunas personas, pero gasto muy poco.

-¿Usted conoció o estuvo cerca de la gente de Odebrecht?

No, jamás, ni quiero conocerlos.

¿Conoce a Mamani, su paisano?

Si, lo conocí en el Congreso, no antes.

¿Y no le ayuda económicamente?

No, absolutamente, no. El fujimorismo capta a personajes con poder económico y el cholo tiene.

¿Cómo evalúa a Martín Vizcarra?

Bueno, es un provinciano y creo que le falta resolver problemas de fondo, mucho le está dando importancia a los temas mediáticos. Tiene que hacer cambios sustantivos y tomar decisiones drásticas.

¿Por ejemplo una decisión drástica?

AFPs, como es posible que a un pensionista de la 1990 que hace 18 años le aumenten 85 soles, es una ofensa, es dramático, eso se debe cortar de cuajo, con mano firme. Se le puede aumentar 200 soles y no va quebrar el país, eso es falso. Mientras en el país se les exonera de impuestos a las mineras y a los casinos, a la gente se le trata mal, Hay que cambiar eso. Y se regala el gas a las empresas mexicanas.

¿Usted se considera un antisistema?

No.

¿Piensa seguir el camino de Vizcarra?

Tampoco, no, yo creo que entró por PPK y se encontró la presidencia. O la negoció, no lo sé.

¿Competirá con Antauro Humala y Guzmán?

Seguramente, Antauro no tiene futuro político, yo vi las imágenes cuando en Andahuaylas remataban a los policías caídos y eso no se puede perdonar, y Guzmán es un invento de Ollanta y Nadine, quizá avance un poco más

¿Pretende ser el Evo Morales blanco?

No, tampoco, tengo mi propio discurso, crecí con mis hermanos aymaras, pero tengo distancias con Evo Morales, aunque tiene mérito, pero no.

¿Cómo se lleva con Aduviri el presidente regional de Puno?

Bien, somos amigos, le ayudo en gestiones en Lima.

Bueno, congresista, palabras finales.

A los acciopopulistas, que apoyen y participen en las actividades del partido, y a los amigos, que escuchen nuestro mensaje, que debemos defender nuestros recursos naturales y evitar los cultivos que deforestan, que hacen daño, tenemos que fortalecer la democracia y sacar adelante al país.